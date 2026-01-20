В Москве велокурьер попал в ДТП с трамваем

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием велокурьера и трамвая произошло на Шарикоподшипниковской улице в Москве во вторник, курьер госпитализирован, пассажиры трамвая не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.