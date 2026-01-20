Рейтинг@Mail.ru
14:41 20.01.2026
В Москве велокурьер попал в ДТП с трамваем
Дорожно-транспортное происшествие с участием велокурьера и трамвая произошло на Шарикоподшипниковской улице в Москве во вторник, курьер госпитализирован,... РИА Новости, 20.01.2026
происшествия, москва, цниитмаш, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ЦНИИТМАШ, ГИБДД МВД РФ
В Москве велокурьер попал в ДТП с трамваем

На Шарикоподшипниковской улице в Москве произошло ДТП с велокурьером и трамваем

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием велокурьера и трамвая произошло на Шарикоподшипниковской улице в Москве во вторник, курьер госпитализирован, пассажиры трамвая не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
"Сегодня около 12.00 на Шарикоподшипниковской улице, в районе остановки "ЦНИИТМАШ", произошло ДТП с участием велокурьера и трамвая, следовавшего по маршруту № 12. По предварительным данным, велокурьер пересекал трамвайные пути, не убедившись в отсутствии приближающегося трамвая", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что велокурьер госпитализирован, пассажиры общественного транспорта травмированы не были. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
"Просим быть предельно внимательными возле трамвайных путей. Переходите их только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося трамвая", - подчеркнули в пресс-службе.
ПроисшествияМоскваЦНИИТМАШГИБДД МВД РФ
 
 
