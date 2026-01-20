Почти килограмм кокаина изъяли у мужчины в московской гостинице

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти килограмм кокаина изъяли полицейские у мужчины в гостинице в Москве, он заключен под стражу, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Он отметил, что в полицию обратился работник службы безопасности гостиницы, расположенной на улице Вильгельма Пика, и сообщил о подозрительном госте, возможно, причастном к незаконному обороту наркотиков. В результате полицейские задержали подозреваемого - 43-летнего москвича.

"В ходе обыска гостиничного номера задержанного с использованием служебной собаки… полицейские обнаружили и изъяли брикет со спрессованным веществом. В результате проведенного исследования установлено, что изъятое вещество массой более 994 граммов является наркотическим средством — кокаином", - сказал Васенин