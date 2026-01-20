https://ria.ru/20260120/moskva-2068981170.html
Более 50 мигрантов задержали в московском хостеле
Свыше 50 нелегальных мигрантов задержаны в хостеле на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
москва
