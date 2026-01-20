Рейтинг@Mail.ru
11:33 20.01.2026
Более 50 мигрантов задержали в московском хостеле
Более 50 мигрантов задержали в московском хостеле
Свыше 50 нелегальных мигрантов задержаны в хостеле на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 20.01.2026
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Следственный комитет России (СК РФ)
Более 50 мигрантов задержали в московском хостеле

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Свыше 50 нелегальных мигрантов задержаны в хостеле на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Отмечается, что сотрудники ОМОН "Авангард" Росгвардии по Москве вместе с работниками военного следственного управления СК и МВД России провели рейд на юго-западе столицы.
"В ходе рейда в одном из столичных хостелов задержаны свыше 50 человек, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что все фигуранты доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.
ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
