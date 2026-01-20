Рейтинг@Mail.ru
В потасовке на юго-востоке Москвы пострадал человек - РИА Новости, 20.01.2026
00:37 20.01.2026 (обновлено: 00:52 20.01.2026)
В потасовке на юго-востоке Москвы пострадал человек
В потасовке на юго-востоке Москвы пострадал человек - РИА Новости, 20.01.2026
В потасовке на юго-востоке Москвы пострадал человек
Потасовка произошла на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, один человек пострадал, несколько участников потасовки задержаны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2026
В потасовке на юго-востоке Москвы пострадал человек

На юго-востоке Москвы произошла потасовка, пострадал один человек

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Потасовка произошла на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, один человек пострадал, несколько участников потасовки задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным полицейских, вечером в понедельник поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Люблинская.
"Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого одному из его участников были причинены телесные повреждения. Пострадавший обратился за помощью к медикам. Ряд участников произошедшего задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сказали в ведомстве.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
В пресс-службе службе также добавили, что сейчас полицейские устанавливают остальных участников конфликта.
В Подольске задержали участников потасовки
31 декабря 2025, 02:20
В Подольске задержали участников потасовки
31 декабря 2025, 02:20
 
