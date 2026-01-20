Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

В потасовке на юго-востоке Москвы пострадал человек

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Потасовка произошла на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, один человек пострадал, несколько участников потасовки задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным полицейских, вечером в понедельник поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Люблинская.

"Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого одному из его участников были причинены телесные повреждения. Пострадавший обратился за помощью к медикам. Ряд участников произошедшего задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сказали в ведомстве.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.