В потасовке на юго-востоке Москвы пострадал человек
В потасовке на юго-востоке Москвы пострадал человек - РИА Новости, 20.01.2026
В потасовке на юго-востоке Москвы пострадал человек
Потасовка произошла на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, один человек пострадал, несколько участников потасовки задержаны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T00:37:00+03:00
2026-01-20T00:37:00+03:00
2026-01-20T00:52:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
Новости
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В потасовке на юго-востоке Москвы пострадал человек
На юго-востоке Москвы произошла потасовка, пострадал один человек
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Потасовка произошла на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, один человек пострадал, несколько участников потасовки задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным полицейских, вечером в понедельник поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Люблинская.
"Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого одному из его участников были причинены телесные повреждения. Пострадавший обратился за помощью к медикам. Ряд участников произошедшего задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сказали в ведомстве.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
В пресс-службе службе также добавили, что сейчас полицейские устанавливают остальных участников конфликта.