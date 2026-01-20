https://ria.ru/20260120/moshenniki-2068923520.html
Мошенники пугают россиян камеральными налоговыми проверками
Мошенники пугают россиян камеральными налоговыми проверками - РИА Новости, 20.01.2026
Мошенники пугают россиян камеральными налоговыми проверками
Мошенники придумали новую схему обмана, по которой убеждают граждан в необходимости провести камеральную налоговую проверку доходов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T02:29:00+03:00
2026-01-20T02:29:00+03:00
2026-01-20T06:03:00+03:00
Мошенники пугают россиян камеральными налоговыми проверками
РИА Новости: мошенники пугают россиян камеральными налоговыми проверками
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана, по которой убеждают граждан в необходимости провести камеральную налоговую проверку доходов, выяснило РИА Новости.
В частности, именно под таким предлогом злоумышленники позвонили корреспонденту РИА Новости и сообщили, что у него есть доходы, которые ранее не декларировались, а это обозначает уклонение от уплаты налогов. В связи с этим мошенники заявили о необходимости провести камеральную налоговую проверку.
Для убедительности злоумышленники сообщили настоящий адрес инспекции налоговой службы, а также данные якобы сотрудника специализированного отдела, который должен был заняться проверкой и прислать документы.
Далее злоумышленники сообщили, что предоставляется возможность провести камеральную проверку, чтобы указать статус доходов и переводов. Кроме того, они всеми силами не дают прервать разговор, убеждая жертву действовать немедленно, чтобы не столкнуться со штрафами и арестами счетов.