Мошенники пугают россиян камеральными налоговыми проверками

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана, по которой убеждают граждан в необходимости провести камеральную налоговую проверку доходов, выяснило РИА Новости.

В частности, именно под таким предлогом злоумышленники позвонили корреспонденту РИА Новости и сообщили, что у него есть доходы, которые ранее не декларировались, а это обозначает уклонение от уплаты налогов. В связи с этим мошенники заявили о необходимости провести камеральную налоговую проверку.

Для убедительности злоумышленники сообщили настоящий адрес инспекции налоговой службы, а также данные якобы сотрудника специализированного отдела, который должен был заняться проверкой и прислать документы.