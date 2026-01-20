Рейтинг@Mail.ru
Жители Москвы выбрали имя для ягненка, родившегося в вотчине Деда Мороза
Хорошие новости
 
10:30 20.01.2026
Жители Москвы выбрали имя для ягненка, родившегося в вотчине Деда Мороза
Жители Москвы выбрали имя для ягненка, родившегося в вотчине Деда Мороза
2026
общество, москва, великий устюг, дед мороз, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Великий Устюг, Дед Мороз, Московский зоопарк
Жители Москвы выбрали имя для ягненка, родившегося в вотчине Деда Мороза

Ягненок, который недавно родился в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Юные москвичи выбрали имя для ягненка, который недавно родился в зоологическом саду в вотчине Деда Мороза, ягненка назвали Снежок, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"На платформе "Активный гражданин - детям" завершился опрос по выбору имени для ягненка, который недавно родился в зоологическом саду в вотчине Деда Мороза - филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. В голосовании приняли участие более 7,9 тысячи человек. Юные москвичи решили назвать ягненка Снежок. Простое и милое имя, ассоциирующееся с первым снегом, получило 44% голосов. Среди фаворитов также были имена Морозко, которое оценили 18% участников опроса, и Светозар, набравшее 10% голосов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ягненок - представитель породы валлийских овец. Их отличительная черта - контрастный окрас: белая пушистая шерсть туловища сочетается с черной мордочкой и темными ножками. Сейчас вся овечья семья обитает в новом вольере на территории детского зоопарка. "Несмотря на юный возраст и снежную погоду, крепкий и здоровый малыш активно изучает окружающую среду и играет с другими овцами на свежем воздухе. В его рацион входят овощи, трава, ветки с зелеными листьями и специальный корм", - уточняется в сообщении.
