https://ria.ru/20260120/moldaviya-2069091449.html
Слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену, заявили в Молдавии
Слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену, заявили в Молдавии - РИА Новости, 20.01.2026
Слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену, заявили в Молдавии
Заявления президента Молдавии Майи Санду о поддержке присоединения Молдавии к Румынии тянут на предательство Родины и повод для импичмента, заявил оппозиционный РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:50:00+03:00
2026-01-20T16:50:00+03:00
2026-01-20T16:58:00+03:00
в мире
молдавия
илан шор
румыния
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067548966_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_e84eb658d57df70d9854c3f227006b46.jpg
https://ria.ru/20260120/sanda-2069028968.html
молдавия
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067548966_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_29957ea4d5b723b565914522f9178c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, илан шор, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Илан Шор, Румыния, Майя Санду
Слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену, заявили в Молдавии
Шор: слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену родине