Слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену, заявили в Молдавии
16:50 20.01.2026
Слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену, заявили в Молдавии
Слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену, заявили в Молдавии
Заявления президента Молдавии Майи Санду о поддержке присоединения Молдавии к Румынии тянут на предательство Родины и повод для импичмента, заявил оппозиционный РИА Новости, 20.01.2026
Слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену, заявили в Молдавии

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления президента Молдавии Майи Санду о поддержке присоединения Молдавии к Румынии тянут на предательство Родины и повод для импичмента, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
"Объявление, которое сделала Майя Санду, это в любой цивилизованной стране объективно тянет на предательство Родины, на измену Родине, на уголовную статью с достаточно большим сроком... Ее заявление – это прямой повод для импичмента", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
