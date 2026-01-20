Рейтинг@Mail.ru
Шор осудил планы молдавских властей о выходе из СНГ
16:48 20.01.2026
Шор осудил планы молдавских властей о выходе из СНГ
Шор осудил планы молдавских властей о выходе из СНГ
Планы молдавских властей по выходу из СНГ являются очередным шагом к уничтожению страны, заявил оппозиционной молдавский политик Илан Шор. РИА Новости, 20.01.2026
Шор осудил планы молдавских властей о выходе из СНГ

Шор назвал планы молдавских властей о выходе из СНГ шагом к уничтожению страны

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Илан Шор
Илан Шор. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Планы молдавских властей по выходу из СНГ являются очередным шагом к уничтожению страны, заявил оппозиционной молдавский политик Илан Шор.
"Это очередной шаг к уничтожению Республики Молдова. Выход из СНГ - продолжение разрыва экономических связей, которые долгие годы кормили молдавских фермеров, которые давали возможность продавать на рынках СНГ", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о начале процедуры, необходимой для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену, заявили в Молдавии
