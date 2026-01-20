https://ria.ru/20260120/moldaviya-2069090394.html
Шор осудил планы молдавских властей о выходе из СНГ
Планы молдавских властей по выходу из СНГ являются очередным шагом к уничтожению страны, заявил оппозиционной молдавский политик Илан Шор. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:48:00+03:00
2026-01-20T16:48:00+03:00
2026-01-20T17:00:00+03:00
снг, илан шор, михай попшой, молдавия
