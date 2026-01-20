Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал ПМР заложником ситуации в случае выхода Молдавии из СНГ - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/moldaviya-2069028421.html
Эксперт назвал ПМР заложником ситуации в случае выхода Молдавии из СНГ
Эксперт назвал ПМР заложником ситуации в случае выхода Молдавии из СНГ - РИА Новости, 20.01.2026
Эксперт назвал ПМР заложником ситуации в случае выхода Молдавии из СНГ
Приднестровская Молдавская Республика в случае возможного выхода Молдавии из СНГ становится заложником ситуации, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:55:00+03:00
2026-01-20T13:55:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
михай попшой
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
https://ria.ru/20260120/referendum-2069000286.html
https://ria.ru/20260120/gosduma-2068957531.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, михай попшой, снг
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Михай Попшой, СНГ
Эксперт назвал ПМР заложником ситуации в случае выхода Молдавии из СНГ

Шорников: Приднестровье станет заложником ситуации при выходе Молдавии из СНГ

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Приднестровская Молдавская Республика в случае возможного выхода Молдавии из СНГ становится заложником ситуации, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровской Молдавской Республики, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Экс-глава Гагаузии призвала провести референдум о независимости Молдавии
Вчера, 12:33
"Приднестровье тут оказывается заложником ситуации. Пока внешнеэкономические связи республики контролируются Кишиневом, у Тирасполя не остается прямых возможностей зафиксировать за собой те преференции, которыми обладала Молдова в рамках СНГ", - сказал Шорников.
По его мнению, Приднестровье де-юре не контролируемое властями Молдавии в праве надеяться на Россию, которая не может не обратить внимание на складывающую ситуацию. "Однако ничто не мешает России в одностороннем порядке создать для приднестровских производителей режим наибольшего благоприятствования, как это раньше уже случалось", - подчеркнул эксперт.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Акция сторонников М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Госдуме оценили решение Молдавии выйти из СНГ
Вчера, 09:57
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМихай ПопшойСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала