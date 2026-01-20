Эксперт назвал ПМР заложником ситуации в случае выхода Молдавии из СНГ

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Приднестровская Молдавская Республика в случае возможного выхода Молдавии из СНГ становится заложником ситуации, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровской Молдавской Республики, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
По его мнению, Приднестровье де-юре не контролируемое властями Молдавии в праве надеяться на Россию, которая не может не обратить внимание на складывающую ситуацию. "Однако ничто не мешает России в одностороннем порядке создать для приднестровских производителей режим наибольшего благоприятствования, как это раньше уже случалось", - подчеркнул эксперт.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
