В Кремле прокомментировали намерение Молдавии выйти из СНГ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с намерением Молдавии выйти из СНГ, этот формат за годы работы подтвердил свою полезность.
Ранее глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
"Здесь можно только выразить сожаление. Содружество независимого государства - это интеграционный формат, который за многие годы подтвердил и переподтвердил свою полезность для стран-участников", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что формат работы СНГ - "это хорошая площадка, на которой вызревают более продвинутые интеграции".
