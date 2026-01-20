Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали намерение Молдавии выйти из СНГ - РИА Новости, 20.01.2026
12:41 20.01.2026 (обновлено: 12:53 20.01.2026)
В Кремле прокомментировали намерение Молдавии выйти из СНГ
В Кремле прокомментировали намерение Молдавии выйти из СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с намерением Молдавии выйти из СНГ, этот формат за годы работы подтвердил свою... РИА Новости, 20.01.2026
молдавия
снг
в мире
молдавия
молдавия, снг, в мире
Молдавия, СНГ, В мире
В Кремле прокомментировали намерение Молдавии выйти из СНГ

Песков выразил сожаление из-за намерения Молдавии выйти из СНГ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с намерением Молдавии выйти из СНГ, этот формат за годы работы подтвердил свою полезность.
Ранее глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
"Здесь можно только выразить сожаление. Содружество независимого государства - это интеграционный формат, который за многие годы подтвердил и переподтвердил свою полезность для стран-участников", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что формат работы СНГ - "это хорошая площадка, на которой вызревают более продвинутые интеграции".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров оценил экономические показатели Молдавии
МолдавияСНГВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
