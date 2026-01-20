Эксперт назвал выход Молдавии из СНГ формальностью для Санду

Он считает, что процесс выхода из СНГ – трудный и мучительный процесс для любого государства, которое думает о сохранении и развитии своего экономического потенциала. "Эта организация с самого начала была не про политику, а про экономическое выживание постсоветских государств, на которых независимость свалилась как снег на голову. Со временем Содружество стало приобретать новое качество: по мере расширения процессов глобализации в мире, на региональном уровне СНГ стала одной из форм защиты неокрепших национальных идентичностей", - подчеркнул собеседник агентства.