Эксперт назвал выход Молдавии из СНГ формальностью для Санду - РИА Новости, 20.01.2026
11:37 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/moldaviya-2068981918.html
Эксперт назвал выход Молдавии из СНГ формальностью для Санду
Эксперт назвал выход Молдавии из СНГ формальностью для Санду
Заявленное начало процедуры выхода Молдавии из СНГ для команды президента Майи Санду станет просто формальностью, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:37:00+03:00
2026-01-20T11:37:00+03:00
в мире
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
майя санду
михай попшой
снг
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, майя санду, михай попшой, снг
В мире, Молдавия, Россия, Приднестровская Молдавская Республика, Майя Санду, Михай Попшой, СНГ
Эксперт назвал выход Молдавии из СНГ формальностью для Санду

Шорников: выход Молдавии из СНГ становится формальностью для Санду

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Заявленное начало процедуры выхода Молдавии из СНГ для команды президента Майи Санду станет просто формальностью, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровской Молдавской Республики, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве, где проходит голосование на парламентских выбора - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Источник: решение о выходе Молдавии из СНГ не отвечает интересам ее жителей
Вчера, 09:03
"Выход Молдавии из СНГ становится уже скорее формальностью, констатацией факта. Когда эта формальность свершится, глобалисты смогут отпраздновать очередную победу", - сказал Шорников.
По его мнению, команда президента Санду – это коллектив глобалистов, цель которых состоит в том, чтобы "выдернуть Молдавию из уютного постсоветского националистического мирка и отправить ее на всемирную переплавку ради построения мира будущего, в котором у людей не будет ни собственности, ни идентичности, ни морали". "Наступление на молдавский язык, на национальную историю, на русскую культуру при Санду приобрело масштабы охоты на ведьм. Санду удалось похоронить молдавскую энергетику и отрезать Молдову от рынков СНГ, удалось кратно сократить количество банковских операций с Россией, включая переводы от гастарбайтеров. Даже транспортное сообщение с Россией было практически заблокировано", - отметил эксперт.
Он считает, что процесс выхода из СНГ – трудный и мучительный процесс для любого государства, которое думает о сохранении и развитии своего экономического потенциала. "Эта организация с самого начала была не про политику, а про экономическое выживание постсоветских государств, на которых независимость свалилась как снег на голову. Со временем Содружество стало приобретать новое качество: по мере расширения процессов глобализации в мире, на региональном уровне СНГ стала одной из форм защиты неокрепших национальных идентичностей", - подчеркнул собеседник агентства.
"Вот только общемировые тенденции сейчас разворачиваются в противоположную сторону. Не только на Глобальном Юге, но и в ряде западных стран, включая США, популярность набирают сторонники традиционных ценностей. Тем не менее Санду продолжает добивать остатки молдавского суверенитета и все дальше заталкивает страну в обанкротившийся проект, за которым скоро не останется ни идей, ни ресурсов", - обратил внимание Шорников.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Политолог рассказал, что потеряет Молдавия при разрыве связей с СНГ
Вчера, 09:55
 
