Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция осудила секретность административной реформы - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/moldaviya-2068967925.html
Молдавская оппозиция осудила секретность административной реформы
Молдавская оппозиция осудила секретность административной реформы - РИА Новости, 20.01.2026
Молдавская оппозиция осудила секретность административной реформы
Оппозиционная Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) обеспокоена тем, что руководство страны проводит территориально-административную реформу в условиях РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:35:00+03:00
2026-01-20T10:35:00+03:00
игорь гросу
либерал-демократическая партия молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260120/moldavija-2068959308.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь гросу, либерал-демократическая партия молдавии
Игорь Гросу, Либерал-демократическая партия Молдавии
Молдавская оппозиция осудила секретность административной реформы

Молдавские либерал-демократы осудили секретность административной реформы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Оппозиционная Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) обеспокоена тем, что руководство страны проводит территориально-административную реформу в условиях секретности и отказывается обсуждать ее с местными властями и экспертами.
Ранее лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что реформа может быть реализована уже в этом году — до проведения местных выборов 2027 года.
"Либерал-Демократическая Партия Молдавии решительно осуждает атмосферу секретности, в которой правящая партия реализует административно-территориальную реформу Республики Молдова. Без участия мэров, без экспертов и без оппозиции она не является национальной реформой - это партийный проект, лишенный социальной легитимности и обреченный на нестабильность", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ЛДПМ.
В этом контексте партия требует от правительства и парламента прекратить практику принятия решений в узком кругу, представить общественности в прозрачной форме видение, варианты и анализируемые сценарии реформы, инициировать открытый диалог с обществом, а также наполнить реформу реальным содержанием. Оппозиция отмечает, что в противном случае реформа лишь ослабит государство.
Либерал-демократы отмечают, что ранее все инициированные правящей партией "Действие и солидарность" реформы потерпели серьезный провал независимо от сферы, будь то юстиция, экономика, государственное управление или социальная политика.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ, заявила Таубер
Вчера, 10:02
 
Игорь ГросуЛиберал-демократическая партия Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала