https://ria.ru/20260120/moldaviya-2068967925.html
Молдавская оппозиция осудила секретность административной реформы
Молдавская оппозиция осудила секретность административной реформы - РИА Новости, 20.01.2026
Молдавская оппозиция осудила секретность административной реформы
Оппозиционная Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) обеспокоена тем, что руководство страны проводит территориально-административную реформу в условиях РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:35:00+03:00
2026-01-20T10:35:00+03:00
2026-01-20T10:35:00+03:00
игорь гросу
либерал-демократическая партия молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260120/moldavija-2068959308.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь гросу, либерал-демократическая партия молдавии
Игорь Гросу, Либерал-демократическая партия Молдавии
Молдавская оппозиция осудила секретность административной реформы
Молдавские либерал-демократы осудили секретность административной реформы
КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Оппозиционная Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) обеспокоена тем, что руководство страны проводит территориально-административную реформу в условиях секретности и отказывается обсуждать ее с местными властями и экспертами.
Ранее лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу
заявил, что реформа может быть реализована уже в этом году — до проведения местных выборов 2027 года.
"Либерал-Демократическая Партия Молдавии
решительно осуждает атмосферу секретности, в которой правящая партия реализует административно-территориальную реформу Республики Молдова. Без участия мэров, без экспертов и без оппозиции она не является национальной реформой - это партийный проект, лишенный социальной легитимности и обреченный на нестабильность", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ЛДПМ
.
В этом контексте партия требует от правительства и парламента прекратить практику принятия решений в узком кругу, представить общественности в прозрачной форме видение, варианты и анализируемые сценарии реформы, инициировать открытый диалог с обществом, а также наполнить реформу реальным содержанием. Оппозиция отмечает, что в противном случае реформа лишь ослабит государство.
Либерал-демократы отмечают, что ранее все инициированные правящей партией "Действие и солидарность" реформы потерпели серьезный провал независимо от сферы, будь то юстиция, экономика, государственное управление или социальная политика.