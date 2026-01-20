Рейтинг@Mail.ru
Источник: решение о выходе Молдавии из СНГ не отвечает интересам ее жителей - РИА Новости, 20.01.2026
09:03 20.01.2026 (обновлено: 10:33 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/moldaviya-2068944872.html
Источник: решение о выходе Молдавии из СНГ не отвечает интересам ее жителей
Источник: решение о выходе Молдавии из СНГ не отвечает интересам ее жителей - РИА Новости, 20.01.2026
Источник: решение о выходе Молдавии из СНГ не отвечает интересам ее жителей
Решение о выходе Молдавии из СНГ принимают оторванные от народа люди, заявил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 20.01.2026
молдавия
в мире, молдавия, снг
В мире, Молдавия, СНГ
Источник: решение о выходе Молдавии из СНГ не отвечает интересам ее жителей

Источник: решение о выходе Молдавии из СНГ принимают оторванные от народа люди

© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Решение о выходе Молдавии из СНГ принимают оторванные от народа люди, заявил РИА Новости источник в Москве.
"Такое решение не отвечает интересам простых молдаван, которые тесно связаны с другими странами СНГ", — сказал он.

Как отметил собеседник агентства, принимают это решение те, кто пришел к власти сомнительными методами, а также советники из стран ЕС и НАТО, которые еще меньше прислушиваются к интересам населения.
Накануне молдавский МИД заявил, что начал процедуры, необходимые для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Документы о денонсации трех основополагающих соглашений парламент может рассмотреть в середине февраля. Если депутаты одобрят денонсацию, а президент Майя Санду утвердит ее, Молдавия перестанет быть частью СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания содружества, а также ЕАЭС, при котором имеет статус наблюдателя. Власти выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Санду заявляла, что республика продолжает приводить международную правовую базу "в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции". К концу прошлого года страна разорвала уже 67 из 255 документов, подписанных в рамках СНГ.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Санду хочет войти в историю как последний президент Молдавии, заявил Додон
18 января, 13:42
 
