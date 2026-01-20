Источник: решение о выходе Молдавии из СНГ не отвечает интересам ее жителей

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Решение о выходе Молдавии из СНГ принимают оторванные от народа люди, заявил РИА Новости источник в Москве.
"Такое решение не отвечает интересам простых молдаван, которые тесно связаны с другими странами СНГ", — сказал он.
Накануне молдавский МИД заявил, что начал процедуры, необходимые для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Документы о денонсации трех основополагающих соглашений парламент может рассмотреть в середине февраля. Если депутаты одобрят денонсацию, а президент Майя Санду утвердит ее, Молдавия перестанет быть частью СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания содружества, а также ЕАЭС, при котором имеет статус наблюдателя. Власти выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Санду заявляла, что республика продолжает приводить международную правовую базу "в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции". К концу прошлого года страна разорвала уже 67 из 255 документов, подписанных в рамках СНГ.