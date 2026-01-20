Молдавия должна за год известить о выходе из организации

МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Молдавия в соответствии с уставом СНГ должна будет за год известить организацию о выходе из нее, следует из устава Содружества.
"Государство-член вправе выйти из Содружества. О таком намерении государство-член извещает письменно депозитария настоящего устава (исполком СНГ – ред.) за 12 месяцев до выхода", - говорится в документе.
В понедельник глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Ранее в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что Молдавия и Украина свели к минимуму свое участие в деятельности органов Содружества, однако обращений о выходе из СНГ с их стороны не поступало, таким образом, "юридически, да и фактически, они остаются в составе организации".