Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ, заявила Таубер
10:02 20.01.2026
Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ, заявила Таубер
Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ, заявила Таубер - РИА Новости, 20.01.2026
Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ, заявила Таубер
Власти Молдавии старательно разрывают связи с СНГ, объясняя это тем, что страна выбрала проевропейский курс развития, хотя можно было бы сотрудничать и с... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:02:00+03:00
2026-01-20T10:02:00+03:00
Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ, заявила Таубер

Таубер: Власти Молдавии под прикрытием европейского курса сжигают мосты с СНГ

Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Власти Молдавии старательно разрывают связи с СНГ, объясняя это тем, что страна выбрала проевропейский курс развития, хотя можно было бы сотрудничать и с Востоком, и с Западом, заявила экс-депутат парламента Марина Таубер.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Акция сторонников М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Госдуме оценили решение Молдавии выйти из СНГ
Вчера, 09:57
"Маразматичная власть окончательно выводит Молдавию из СНГ. Без дискуссий. Без объяснений. Без мнения людей. Нас снова ставят перед фактом. Прикрываются "европейским курсом" и сжигают мосты. Возникает вопрос: статус кандидата в ЕС запрещает любые другие форматы международного сотрудничества?" - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, СНГ — это не лозунги, а конкретные соглашения и реальные деньги в экономике, поэтому разрыв отношений ударит по молдавским фермерам, предпринимателям, трудовым мигрантам и их семьям.
"Молдавии искусственно навязывают ложный выбор: либо Европа, либо Восток. Но серьезная внешняя политика так не работает. Баланс и прагматизм — вот что должно быть в основе решений", - подчеркнула Таубер.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Санду хочет войти в историю как последний президент Молдавии, заявил Додон
18 января, 13:42
 
В миреМолдавияВостокЕвропаМарина ТауберМихай ПопшойИгорь ДодонСНГЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
