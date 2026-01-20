Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ, заявила Таубер

КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Власти Молдавии старательно разрывают связи с СНГ, объясняя это тем, что страна выбрала проевропейский курс развития, хотя можно было бы сотрудничать и с Востоком, и с Западом, заявила экс-депутат парламента Марина Таубер.