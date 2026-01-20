Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ, заявила Таубер

КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Власти Молдавии старательно разрывают связи с СНГ, объясняя это тем, что страна выбрала проевропейский курс развития, хотя можно было бы сотрудничать и с Востоком, и с Западом, заявила экс-депутат парламента Марина Таубер.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
"Маразматичная власть окончательно выводит Молдавию из СНГ. Без дискуссий. Без объяснений. Без мнения людей. Нас снова ставят перед фактом. Прикрываются "европейским курсом" и сжигают мосты. Возникает вопрос: статус кандидата в ЕС запрещает любые другие форматы международного сотрудничества?" - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, СНГ — это не лозунги, а конкретные соглашения и реальные деньги в экономике, поэтому разрыв отношений ударит по молдавским фермерам, предпринимателям, трудовым мигрантам и их семьям.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.