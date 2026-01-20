В Молдавии обвинили Санду в попытке шантажировать ЕС

По мнению Цырди, всё это президент Молдавии предпринимает ради того, чтобы сохранить авторитет и позиции у власти. "Ведь рейтинги шатаются, кризис углубляется, выходов, решений, денег, инвестиций нет. Ничего нет. Вот и приходится разыгрывать все эти шоу, чтобы держать людей постоянно в стрессе, в напряжении и в конфликтах. И в этом контексте, безусловно, с точки зрения пиара, с точки зрения политической логики, им нужно везде раструбить, что мы разрываем все соглашения с СНГ", - подчеркнул политик.