В Молдавии обвинили Санду в попытке шантажировать ЕС

КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пытается шантажировать Евросоюз, используя антироссийскую риторику и разрыв связей с СНГ для ускорения интеграции и получения финансовой поддержки, а главное – для сохранения власти, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной партии социалистов Богдан Цырдя.
Ранее в понедельник глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
"Все деньги Европа сейчас бросает на милитаризацию, на Украину, на закупку газа и нефтепродуктов у США. Для Молдавии денег особых нет. Поэтому страна находится в таком глубочайшем кризисе. И Майя Санду сейчас ходит по всем посольствам Европейского союза и по всем западным канцеляриям и шантажирует их, говорит: если вы не возьмете меня сейчас в Европейский союз, я начну объединение с Румынией", - сказал Цырдя.
По его словам, чтобы этот шантаж выглядел убедительно, Санду разрывает все связи со странами СНГ. "Она продолжает облаивать Москву и Россию, продолжает вводить какие-то санкции, устраивать какие-то скандалы на ровном месте для того, чтобы поддерживать образ жертвы в глазах Европейского союза, образ возможной и следующей цели Москвы и Российской Федерации. И для того, чтобы дали денег и взяли быстрее либо в Евросоюз, либо в Румынию", - отметил депутат.
По мнению Цырди, всё это президент Молдавии предпринимает ради того, чтобы сохранить авторитет и позиции у власти. "Ведь рейтинги шатаются, кризис углубляется, выходов, решений, денег, инвестиций нет. Ничего нет. Вот и приходится разыгрывать все эти шоу, чтобы держать людей постоянно в стрессе, в напряжении и в конфликтах. И в этом контексте, безусловно, с точки зрения пиара, с точки зрения политической логики, им нужно везде раструбить, что мы разрываем все соглашения с СНГ", - подчеркнул политик.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.