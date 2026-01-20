В Молдавии предупредили о последствиях разрыва связей с СНГ

КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Молдавия из-за разрыва связей с СНГ рискует оказаться в опасном геополитическом вакууме, который может обернуться глубоким кризисом, гражданскими столкновениями или гуманитарной катастрофой, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной партии социалистов Богдан Цырдя.
Ранее в понедельник глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
"Нас в Европейский союз не берут, то есть переговоры не начались. Увидев, к какой экономической катастрофе пришла Молдова, власти уже везде начали трубить о необходимости объединения с Румынией, но в Румынию войти будет нереально, потому что это расширение НАТО на Восток, а это значит война. При этом из СНГ мы выходим. То есть мы рискуем провалиться в какой-то геополитический вакуум, в какую-то черную зону, которая может закончиться чем угодно - и гражданскими столкновениями, и кризисом, и гуманитарной катастрофой", - сказал Цырдя.
По его словам, уже расторгнуто четверть соглашений со странами СНГ, и торговля с ними за последние годы очень сильно упала. "Власти так безумно разорвали наши торговые отношения с Российской Федерацией, со странами СНГ, что загнали Молдову в глубочайший кризис, из которого мы уже вот лет пять не можем никак выкарабкаться", - пояснил депутат.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.