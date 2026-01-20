Космонавт рассказал, как МКС проплыла через редкое полярное сияние

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сильная магнитная буря в ночь на вторник вызвала полярное сияние редкого красного свечения, оно появились на больших высотах, и экипажу Международной космической станции (МКС) показалось, будто они проплывают прямо через него, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
Видеоролик с полярным сиянием, снятым с борта МКС, космонавт выложил в Telegram-канале.
"Вчерашнее северное сияние было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно едва видным, проявилось и красное свечение... Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно. Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света", - указал Кудь-Сверчков в описании к видеоролику.
Космонавт уточнил, что зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 километров, а красным - на высоте 300-400 километров. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется большая энергия для возбуждения свечения, поэтому красный цвет при полярных сияниях встречается нечасто, объяснил космонавт.
"Сияние было заметно, даже когда мы пролетали над Ближним Востоком. Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал", - добавил Кудь-Сверчков.
В понедельник вечером раньше прогнозов (ожидалось, что это произойдёт примерно во вторник в полдень) до Земли дошли потоки плазмы от вспышки на Солнце, случившейся 18 января. Вспышка, которой был присвоен балл Х1.95, стала первым событием такой мощности в этом году.
Начавшаяся магнитная буря около 03.00 мск достигла значения G4.7 (близко к максимальному G5). Ночью над Россией и европейской частью континента наблюдались одни из наиболее мощных в XXI веке полярные сияния, их нижняя граница опускалась до широты около 40 градусов.
После этого магнитная буря ослабла, но, как рассказали в лаборатории, сохранила возможность повторно усилиться. Всего геомагнитные возмущения могут продлиться более суток. Эта магнитная буря стала уже четвёртой в 2026 году.
Сейчас на МКС работает только экипаж российского корабля "Союз МС-28", который прибыл на станцию 27 ноября 2025 года. В него, помимо Кудь-Сверчкова, входят россиянин Сергей Микаев и американец Кристофер Уильямс.
