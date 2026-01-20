Космонавт рассказал, как МКС проплыла через редкое полярное сияние

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сильная магнитная буря в ночь на вторник вызвала полярное сияние редкого красного свечения, оно появились на больших высотах, и экипажу Международной космической станции (МКС) показалось, будто они проплывают прямо через него, Сильная магнитная буря в ночь на вторник вызвала полярное сияние редкого красного свечения, оно появились на больших высотах, и экипажу Международной космической станции (МКС) показалось, будто они проплывают прямо через него, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Видеоролик с полярным сиянием, снятым с борта МКС, космонавт выложил в Telegram-канале.

"Вчерашнее северное сияние было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно едва видным, проявилось и красное свечение... Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно. Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света", - указал Кудь-Сверчков в описании к видеоролику.

Космонавт уточнил, что зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 километров, а красным - на высоте 300-400 километров. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется большая энергия для возбуждения свечения, поэтому красный цвет при полярных сияниях встречается нечасто, объяснил космонавт.

"Сияние было заметно, даже когда мы пролетали над Ближним Востоком . Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал", - добавил Кудь-Сверчков.

В понедельник вечером раньше прогнозов (ожидалось, что это произойдёт примерно во вторник в полдень) до Земли дошли потоки плазмы от вспышки на Солнце, случившейся 18 января. Вспышка, которой был присвоен балл Х1.95, стала первым событием такой мощности в этом году.

Начавшаяся магнитная буря около 03.00 мск достигла значения G4.7 (близко к максимальному G5). Ночью над Россией и европейской частью континента наблюдались одни из наиболее мощных в XXI веке полярные сияния, их нижняя граница опускалась до широты около 40 градусов.

После этого магнитная буря ослабла, но, как рассказали в лаборатории, сохранила возможность повторно усилиться. Всего геомагнитные возмущения могут продлиться более суток. Эта магнитная буря стала уже четвёртой в 2026 году.