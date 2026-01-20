Рейтинг@Mail.ru
Доля нацвалют в торговле опередила целевые показатели, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/mishustin-2069114957.html
Доля нацвалют в торговле опередила целевые показатели, заявил Мишустин
Доля нацвалют в торговле опередила целевые показатели, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.01.2026
Доля нацвалют в торговле опередила целевые показатели, заявил Мишустин
Россия продолжает активно развивать двустороннюю торговлю с использованием рубля и национальных валют стран-контрагентов: за январь-октябрь их доля в... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:02:00+03:00
2026-01-20T18:02:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060515459_0:102:3092:1841_1920x0_80_0_0_537f5e38d8f24fc64919ce3ede9cb1a3.jpg
https://ria.ru/20251107/mid-2053523124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060515459_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_2ae6dbee96496e09e28d7944fafbf49c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Доля нацвалют в торговле опередила целевые показатели, заявил Мишустин

Мишустин: доля нацвалют во внешнеторговых расчетах опережает целевые показатели

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия продолжает активно развивать двустороннюю торговлю с использованием рубля и национальных валют стран-контрагентов: за январь-октябрь их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%, что больше поставленной ранее цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Продолжается переход торговли на расчёты в национальных валютах. За 10 месяцев их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%. Здесь также опережаем поставленную ранее цель в 70%. И на рубли приходится свыше половины расчётных операций", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
Важность перехода на расчеты в нацвалютах неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин. В начале декабря он отмечал, что их использование позволяет обеспечить устойчивость финансовых операций вне зависимости от внешней конъюнктуры.
Юани - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
МИД считает, что не стоит торопиться в процессе расчетов в нацвалютах
7 ноября 2025, 18:13
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала