Доля нацвалют в торговле опередила целевые показатели, заявил Мишустин

«

"Продолжается переход торговли на расчёты в национальных валютах. За 10 месяцев их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%. Здесь также опережаем поставленную ранее цель в 70%. И на рубли приходится свыше половины расчётных операций", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.