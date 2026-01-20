Россия снизит зависимость от недружественных портов, заявил Мишустин

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские компании снизят зависимость от недружественных портов в международной торговле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

По словам премьера, благодаря этим усилиям по итогам 10 месяцев 2025 года России удалось добиться значительного увеличения несырьевого неэнергетического экспорта - почти на 10%. Во многом это произошло за счёт промышленной продукции. "Основным источником роста стали машиностроение и химическая индустрия, а также металлургия", - отметил Мишустин.