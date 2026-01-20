Рейтинг@Mail.ru
17:44 20.01.2026
Россия снизит зависимость от недружественных портов, заявил Мишустин
Россия снизит зависимость от недружественных портов, заявил Мишустин
экономика, россия, африка, латинская америка, михаил мишустин
Экономика, Россия, Африка, Латинская Америка, Михаил Мишустин
Россия снизит зависимость от недружественных портов, заявил Мишустин

Мишустин: российские компании снизят зависимость от недружественных портов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские компании снизят зависимость от недружественных портов в международной торговле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
"Идёт строительство логистических центров, портовой инфраструктуры, а также промышленных площадок. В перспективе компании смогут размещать свои производства на ключевых точках вдоль этих маршрутов, расширить число потенциальных покупателей, снизить зависимость от тех перевалочных пунктов, которые подконтрольны недружественным государствам, и, соответственно, сократить риски и расходы бизнеса", - рассказал Мишустин.
Премьер-министр добавил, что с начала 2025 года правительство России ведёт работу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "Он, в частности, предполагает встраивание российских поставок в глобальные транспортные коридоры по направлению Африки и Латинской Америки. С подключением к ним также наших балтийских, азово-черноморских и тихоокеанских портов", - отметил Мишустин.
По словам премьера, благодаря этим усилиям по итогам 10 месяцев 2025 года России удалось добиться значительного увеличения несырьевого неэнергетического экспорта - почти на 10%. Во многом это произошло за счёт промышленной продукции. "Основным источником роста стали машиностроение и химическая индустрия, а также металлургия", - отметил Мишустин.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Доля дружественных стран в товарообороте России стала рекордной
