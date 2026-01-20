За неделю от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, сообщил Мирошник

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За неделю с 12 по 18 января от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 75 мирных жителей: ранены 64 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 11 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Он уточнил, что от ударов украинских беспилотников пострадали 58 мирных жителей.