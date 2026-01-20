Рейтинг@Mail.ru
За неделю от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, сообщил Мирошник - РИА Новости, 20.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 20.01.2026
За неделю от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, сообщил Мирошник
За неделю от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, сообщил Мирошник
За неделю с 12 по 18 января от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима РИА Новости, 20.01.2026
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
За неделю от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, сообщил Мирошник

Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За неделю с 12 по 18 января от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 75 мирных жителей: ранены 64 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 11 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он уточнил, что от ударов украинских беспилотников пострадали 58 мирных жителей.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за неделю украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3688 боеприпасов, отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
От атак ВСУ в течение января погибли 56 мирных жителей России
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
