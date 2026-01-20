https://ria.ru/20260120/miroshnik-2068935726.html
За неделю от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, сообщил Мирошник
За неделю от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, сообщил Мирошник - РИА Новости, 20.01.2026
За неделю от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, сообщил Мирошник
За неделю с 12 по 18 января от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T07:07:00+03:00
2026-01-20T07:07:00+03:00
2026-01-20T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a33701f1c9796e2b978ffc59bf6b604.jpg
https://ria.ru/20260120/vsu-2068934863.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:878_1920x0_80_0_0_c38f79404d4334a4c01f67872d82ade6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
За неделю от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, сообщил Мирошник
Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За неделю с 12 по 18 января от атак ВСУ погибли 11 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 75 мирных жителей: ранены 64 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 11 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он уточнил, что от ударов украинских беспилотников пострадали 58 мирных жителей.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за неделю украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3688 боеприпасов, отметил он.