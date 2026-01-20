Мирошник рассказал об обстрелах Херсонской области ВСУ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю с 12 по 18 января выпустили по Херсонской области не менее 1,7 тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 1,7 тысячи боеприпасов. Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский округа", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что по населенным пунктам Алешкинского округа было выпущено не менее 1211 боеприпасов, из них порядка 600 - по городу Алешки.