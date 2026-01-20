https://ria.ru/20260120/miroshnik-2068935601.html
Мирошник рассказал об обстрелах Херсонской области ВСУ
Мирошник рассказал об обстрелах Херсонской области ВСУ - РИА Новости, 20.01.2026
Мирошник рассказал об обстрелах Херсонской области ВСУ
ВСУ за неделю с 12 по 18 января выпустили по Херсонской области не менее 1,7 тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T07:06:00+03:00
2026-01-20T07:06:00+03:00
2026-01-20T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
каховка
родион мирошник
херсонская область
новая каховка
каховка
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю с 12 по 18 января выпустили по Херсонской области не менее 1,7 тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 1,7 тысячи боеприпасов. Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский округа", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что по населенным пунктам Алешкинского округа было выпущено не менее 1211 боеприпасов, из них порядка 600 - по городу Алешки.
"Удары наносились по жилым домам, объектам связи и энергетики, легковому транспорту. Мишенями для варварских прицельных атак становились мирные жители. Есть пострадавшие среди жителей населенных пунктов Новая Каховка
, Каховка
, Тарасовка. Новая Маячка, Бехтеры, Любимовка. В Новой Маячке и Раденске от ударов БПЛА погибли два мирных жителя. В Алешках на мине подорвался гражданский легковой автомобиль, сразу три человека получили ранения", - заключил посол.