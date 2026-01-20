Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал об обстрелах Херсонской области ВСУ - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/miroshnik-2068935601.html
Мирошник рассказал об обстрелах Херсонской области ВСУ
Мирошник рассказал об обстрелах Херсонской области ВСУ - РИА Новости, 20.01.2026
Мирошник рассказал об обстрелах Херсонской области ВСУ
ВСУ за неделю с 12 по 18 января выпустили по Херсонской области не менее 1,7 тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T07:06:00+03:00
2026-01-20T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
каховка
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_83479bcd7df4ff831b374e95524a17ac.jpg
https://ria.ru/20260120/miroshnik-2068934975.html
херсонская область
новая каховка
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_300857c529d78ca0572150c9f430c0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , новая каховка, каховка, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Родион Мирошник
Мирошник рассказал об обстрелах Херсонской области ВСУ

Мирошник: ВСУ за неделю выпустили по Херсонской области 1,7 тысячи боеприпасов

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю с 12 по 18 января выпустили по Херсонской области не менее 1,7 тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 1,7 тысячи боеприпасов. Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский округа", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что по населенным пунктам Алешкинского округа было выпущено не менее 1211 боеприпасов, из них порядка 600 - по городу Алешки.
"Удары наносились по жилым домам, объектам связи и энергетики, легковому транспорту. Мишенями для варварских прицельных атак становились мирные жители. Есть пострадавшие среди жителей населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Тарасовка. Новая Маячка, Бехтеры, Любимовка. В Новой Маячке и Раденске от ударов БПЛА погибли два мирных жителя. В Алешках на мине подорвался гражданский легковой автомобиль, сразу три человека получили ранения", - заключил посол.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА, заявил Мирошник
07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала