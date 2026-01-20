Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА, заявил Мирошник - РИА Новости, 20.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 20.01.2026
Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА, заявил Мирошник
Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА, заявил Мирошник
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА, заявил Мирошник

Мирошник: Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА ВСУ

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотников, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он отметил, что за неделю с 12 по 18 января до 80 беспилотников ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области.
"Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Шебекинском, Белгородском, Краснояружском, Валуйском округах. Операторы дронов ВФУ проводили целенаправленные атаки на мирных жителей. За прошедшие семь дней ранения получили 12 человек, погибли трое", - добавил посол.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
От атак ВСУ в течение января погибли 56 мирных жителей России
07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская область
 
 
