Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА, заявил Мирошник

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотников, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Он отметил, что за неделю с 12 по 18 января до 80 беспилотников ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области.