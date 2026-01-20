https://ria.ru/20260120/miroshnik-2068934975.html
Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА, заявил Мирошник
Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА, заявил Мирошник - РИА Новости, 20.01.2026
Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА, заявил Мирошник
Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотников, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T07:04:00+03:00
2026-01-20T07:04:00+03:00
2026-01-20T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
https://ria.ru/20260120/vsu-2068934863.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА, заявил Мирошник
Мирошник: Белгородская область чаще всего подвергается атакам БПЛА ВСУ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотников, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он отметил, что за неделю с 12 по 18 января до 80 беспилотников ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области.
"Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Шебекинском, Белгородском, Краснояружском, Валуйском округах. Операторы дронов ВФУ проводили целенаправленные атаки на мирных жителей. За прошедшие семь дней ранения получили 12 человек, погибли трое", - добавил посол.