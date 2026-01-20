https://ria.ru/20260120/mir-2069130099.html
Мир живет в эпоху соперничества великих держав, заявил премьер Канады
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил во вторник, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка. РИА Новости, 20.01.2026
