Рейтинг@Mail.ru
Мир живет в эпоху соперничества великих держав, заявил премьер Канады - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 20.01.2026 (обновлено: 18:52 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/mir-2069130099.html
Мир живет в эпоху соперничества великих держав, заявил премьер Канады
Мир живет в эпоху соперничества великих держав, заявил премьер Канады - РИА Новости, 20.01.2026
Мир живет в эпоху соперничества великих держав, заявил премьер Канады
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил во вторник, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:44:00+03:00
2026-01-20T18:52:00+03:00
канада
в мире
давос
марк карни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003894304_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_62086457b511c6a429aaf541262abfef.jpg
https://ria.ru/20260120/vystuplenie-2069110774.html
канада
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003894304_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_005ad641d0f4a449c054e6936223274a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, в мире, давос, марк карни
Канада, В мире, Давос, Марк Карни
Мир живет в эпоху соперничества великих держав, заявил премьер Канады

Премьер Канады: в настоящее время мир живет в эпоху соперничества великих держав

© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил во вторник, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка.
"Каждый день нам напоминают, что мы живем в эпоху соперничества великих держав, что порядок, основанный на правилах, угасает, что сильные могут делать всё, что могут, а слабые должны страдать от того, с чем не могут бороться", - заявил Карни на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский якобы не планировал выступать в Давосе, пишут СМИ
Вчера, 17:49
 
КанадаВ миреДавосМарк Карни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала