Минтранс прорабатывает внедрение оплаты парковки постфактум

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможность внедрения в России механизма постоплаты парковки для снижения штрафов прорабатывается, следует из ответа министерства транспорта РФ на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что внедрение данного механизма позволит, с одной стороны, повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки, а с другой, – снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок.