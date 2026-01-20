Рейтинг@Mail.ru
15:19 20.01.2026 (обновлено: 15:20 20.01.2026)
Минтранс прорабатывает внедрение оплаты парковки постфактум
россия, госдума рф, авто
Россия, Госдума РФ, Авто
Платная парковка. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможность внедрения в России механизма постоплаты парковки для снижения штрафов прорабатывается, следует из ответа министерства транспорта РФ на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение в ведомство с предложением установить возможность оплаты парковки в течение пяти дней.
"Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона…, в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий", - сказано в документе за подписью замглавы Минтранса Алексея Шило.
Отмечается, что внедрение данного механизма позволит, с одной стороны, повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки, а с другой, – снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок.
РоссияГосдума РФАвто
 
 
