Минстрой рассказал о ценах на портландцемент - РИА Новости, 20.01.2026
16:20 20.01.2026
Минстрой рассказал о ценах на портландцемент
Минстрой рассказал о ценах на портландцемент
2026
экономика, москва, россия, петропавловск-камчатский, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Москва, Россия, Петропавловск-Камчатский, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Минстрой рассказал о ценах на портландцемент

Минстрой: в Москве зафиксировали минимальную цену на портландцемент

Цементный завод. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Минимальная цена на портландцемент была зафиксирована в Москве, максимальная - в Петропавловске-Камчатском, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
В Минстрое рассказали об организации мониторинга средних цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу, который наиболее широко используется при возведении объектов капитального строительства.
"По данным мониторинга, минимальная цена на портландцемент зафиксирована в Москве, где строится наибольшее количество объектов в России, максимальная стоимость зафиксирована в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.
