Минстрой рассказал о ценах на портландцемент
Минстрой рассказал о ценах на портландцемент - РИА Новости, 20.01.2026
Минстрой рассказал о ценах на портландцемент
Минимальная цена на портландцемент была зафиксирована в Москве, максимальная - в Петропавловске-Камчатском, сообщили в министерстве строительства и... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:20:00+03:00
экономика
Минстрой рассказал о ценах на портландцемент
Минстрой: в Москве зафиксировали минимальную цену на портландцемент