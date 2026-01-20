Рейтинг@Mail.ru
Импортозамещенный SJ-100 вылетит на выставку в Индию в ближайшее время - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 20.01.2026 (обновлено: 15:02 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/minpromtorg-2069053132.html
Импортозамещенный SJ-100 вылетит на выставку в Индию в ближайшее время
Импортозамещенный SJ-100 вылетит на выставку в Индию в ближайшее время - РИА Новости, 20.01.2026
Импортозамещенный SJ-100 вылетит на выставку в Индию в ближайшее время
Российский полностью импортозамещенный SJ-100 вылетит на международную выставку гражданской авиации Wings India 2026 в ближайшее время, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:57:00+03:00
2026-01-20T15:02:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039985818_0:71:1955:1171_1920x0_80_0_0_153c656ee3f10334f3e1c536c1f5a4ba.jpg
https://ria.ru/20260105/minpromtorg-2066464293.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039985818_150:0:1806:1242_1920x0_80_0_0_76af1c94fd242f7fe066650800daf0e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Импортозамещенный SJ-100 вылетит на выставку в Индию в ближайшее время

Минпромторг: импортозамещенный SJ-100 скоро вылетит на выставку в Индию

© Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПервый полет импортозамещенного SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре
Первый полет импортозамещенного SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Первый полет импортозамещенного SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский полностью импортозамещенный SJ-100 вылетит на международную выставку гражданской авиации Wings India 2026 в ближайшее время, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.
"В ближайшее время мы планируем наше участие в Airshow Индии. Там будет представлен полностью импортозамещенный Superjet. В ближайшее время он вылетит туда", — рассказал он.
Международная выставка гражданской авиации Wings India 2026 пройдет в индийском аэропорту Бегумпет с 28 по 31 января текущего года. Ожидается, что в выставке примут участие более 150 экспонентов из Индии и всего мира.
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Минпромторг рассматривает возможность ОКР для ремоторизации Superjet-100
5 января, 13:42
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала