Президент Аргентины примет участие в подписании соглашения о Совете мира

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей планирует в Давосе принять участие в подписании соглашения о "Совете мира", сообщила пресс-служба главы государства.
"Церемония подписания "Совета мира", - такой пункт содержится в программе Милея на 22 января.
В понедельник журналист портала Axios Барак Равид утверждал, что церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа пройдет в четверг в 12.30 мск на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Неназванный высокопоставленный американский чиновник сообщил Axios, что "Совет мира" не будет ограничиваться вопросами Газы. Он отметил, что президент США Дональд Трамп пригласил в совет 58 лидеров.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За нее высказались 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. План предполагает, в частности, временное международное управление Газой и создание "Совета мира" под председательством Трампа.