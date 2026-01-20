Рейтинг@Mail.ru
Президент Аргентины примет участие в подписании соглашения о Совете мира - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/miley-2069092056.html
Президент Аргентины примет участие в подписании соглашения о Совете мира
Президент Аргентины примет участие в подписании соглашения о Совете мира - РИА Новости, 20.01.2026
Президент Аргентины примет участие в подписании соглашения о Совете мира
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует в Давосе принять участие в подписании соглашения о "Совете мира", сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:52:00+03:00
2026-01-20T16:52:00+03:00
в мире
давос
сша
аргентина
дональд трамп
хавьер милей
оон
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917738570_0:328:1476:1158_1920x0_80_0_0_1478c3bbb22e977f1a98f296e0fca196.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068940438.html
давос
сша
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917738570_0:272:1476:1379_1920x0_80_0_0_5b57532a46416b12e12b69e6972638bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, сша, аргентина, дональд трамп, хавьер милей, оон, мирный план сша по украине
В мире, Давос, США, Аргентина, Дональд Трамп, Хавьер Милей, ООН, Мирный план США по Украине
Президент Аргентины примет участие в подписании соглашения о Совете мира

Президент Аргентины Милей примет участие в подписании соглашения о Совете мира

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19Хавьер Милей, президент Аргентины
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19
Хавьер Милей, президент Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей планирует в Давосе принять участие в подписании соглашения о "Совете мира", сообщила пресс-служба главы государства.
"Церемония подписания "Совета мира", - такой пункт содержится в программе Милея на 22 января.
В понедельник журналист портала Axios Барак Равид утверждал, что церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа пройдет в четверг в 12.30 мск на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Неназванный высокопоставленный американский чиновник сообщил Axios, что "Совет мира" не будет ограничиваться вопросами Газы. Он отметил, что президент США Дональд Трамп пригласил в совет 58 лидеров.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За нее высказались 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. План предполагает, в частности, временное международное управление Газой и создание "Совета мира" под председательством Трампа.
Трамп: Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе
Вчера, 08:05
 
В миреДавосСШААргентинаДональд ТрампХавьер МилейООНМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала