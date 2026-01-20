Рейтинг@Mail.ru
В России изменятся правила выдачи микрозаймов
23:54 20.01.2026
В России изменятся правила выдачи микрозаймов
В России изменятся правила выдачи микрозаймов - РИА Новости, 20.01.2026
В России изменятся правила выдачи микрозаймов
Для получения микрозаймов в России с 1 марта потребуется подтверждение личности по биометрии - такое нововведение сделает невозможным оформление микрокредита... РИА Новости, 20.01.2026
авто, россия, микрозаймы
Авто, Россия, Микрозаймы
В России изменятся правила выдачи микрозаймов

РИА Новости: с 1 марта для получения микрозайма потребуется подтвердить личность

© Fotolia / apetrov89ruПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Fotolia / apetrov89ru
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Для получения микрозаймов в России с 1 марта потребуется подтверждение личности по биометрии - такое нововведение сделает невозможным оформление микрокредита без ведома человека, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Святик.
"С 1 марта для получения микрозайма в онлайне нужно будет подтвердить личность по биометрии. Это предусмотрено комплексом мер по борьбе с кибермошенничеством, разработанным правительством. Цель нововведения – сделать невозможным оформление микрозайма без ведома человека", - сказал Святик.
Он привел в пример статистику Центробанка, согласно которой за первые девять месяцев прошлого года число жалоб на микрофинансовые организации выросло на 10% в годовом выражении.
Зарегистрировать биометрию для оформления микрозайма можно заранее, через отделение уполномоченного банка или с помощью бесплатного сервиса выездной регистрации. Специалисты помогают записывать голос и делать фото - эти данные автоматически поступают в государственную биометрическую систему. Еще один способ регистрации - через приложение "Госуслуги Биометрия". Через него нужно отсканировать биометрический загранпаспорт, сделать селфи и записать голос.
"Далее при оформлении микрозайма останется только посмотреть в камеру и назвать последовательность цифр, которые отобразятся на экране. При этом для оформления микрозайма в офлайне биометрия не потребуется, а для малых микрофинансовых организаций предусмотрена отсрочка – для них новая норма вступит в силу с 1 марта 2027 года", - добавил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон, ограничивающий число микрозаймов у россиян
29 декабря 2025, 10:01
 
АвтоРоссияМикрозаймы
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
