В России изменятся правила выдачи микрозаймов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Для получения микрозаймов в России с 1 марта потребуется подтверждение личности по биометрии - такое нововведение сделает невозможным оформление микрокредита без ведома человека, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Святик.
"С 1 марта для получения микрозайма в онлайне нужно будет подтвердить личность по биометрии. Это предусмотрено комплексом мер по борьбе с кибермошенничеством, разработанным правительством. Цель нововведения – сделать невозможным оформление микрозайма без ведома человека", - сказал Святик.
Он привел в пример статистику Центробанка, согласно которой за первые девять месяцев прошлого года число жалоб на микрофинансовые организации выросло на 10% в годовом выражении.
Зарегистрировать биометрию для оформления микрозайма можно заранее, через отделение уполномоченного банка или с помощью бесплатного сервиса выездной регистрации. Специалисты помогают записывать голос и делать фото - эти данные автоматически поступают в государственную биометрическую систему. Еще один способ регистрации - через приложение "Госуслуги Биометрия". Через него нужно отсканировать биометрический загранпаспорт, сделать селфи и записать голос.
"Далее при оформлении микрозайма останется только посмотреть в камеру и назвать последовательность цифр, которые отобразятся на экране. При этом для оформления микрозайма в офлайне биометрия не потребуется, а для малых микрофинансовых организаций предусмотрена отсрочка – для них новая норма вступит в силу с 1 марта 2027 года", - добавил эксперт.
29 декабря 2025, 10:01