МИД работает над проблемой с подтверждением гражданства россиян за рубежом
МИД работает над проблемой с подтверждением гражданства россиян за рубежом
МИД РФ занимается решением проблемы с подтверждением российского гражданства в дипломатических представительствах за рубежом, заявил министр иностранных дел
2026-01-20
2026-01-20T14:42:00+03:00
2026-01-20T14:42:00+03:00
россия
сергей лавров
общество
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. МИД РФ занимается решением проблемы с подтверждением российского гражданства в дипломатических представительствах за рубежом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Можно эту проблему решить, и мы этим занимаемся. Наше министерство инициировало соответствующую работу в межведомственном формате", - сказал он, отвечая на вопрос о соотечественниках, которые не могут подтвердить свое гражданство за рубежом.
По его словам, корни проблемы лежат в том, что на рубеже 1990-х годов, когда советские структуры заменялись российскими, многие соотечественники не получили внутренний паспорт, но получили заграничный. При этом спустя время консульские учреждения стали требовать подтверждения российского гражданства.
"Мы сейчас с нашими коллегами из министерства внутренних дел, из других ведомств, которые связаны с консульской, визовой и гражданственной проблематикой, этим активно занимаемся", - подтвердил Лавров
