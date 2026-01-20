Рейтинг@Mail.ru
МИД работает над проблемой с подтверждением гражданства россиян за рубежом - РИА Новости, 20.01.2026
14:42 20.01.2026
МИД работает над проблемой с подтверждением гражданства россиян за рубежом
2026
Заграничный паспорт
Заграничный паспорт . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. МИД РФ занимается решением проблемы с подтверждением российского гражданства в дипломатических представительствах за рубежом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Можно эту проблему решить, и мы этим занимаемся. Наше министерство инициировало соответствующую работу в межведомственном формате", - сказал он, отвечая на вопрос о соотечественниках, которые не могут подтвердить свое гражданство за рубежом.
По его словам, корни проблемы лежат в том, что на рубеже 1990-х годов, когда советские структуры заменялись российскими, многие соотечественники не получили внутренний паспорт, но получили заграничный. При этом спустя время консульские учреждения стали требовать подтверждения российского гражданства.
"Мы сейчас с нашими коллегами из министерства внутренних дел, из других ведомств, которые связаны с консульской, визовой и гражданственной проблематикой, этим активно занимаемся", - подтвердил Лавров.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В России снизят возраст принятия присяги при получении гражданства
8 января, 03:47
 
Россия Сергей Лавров Общество Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
