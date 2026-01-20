https://ria.ru/20260120/mid-2069033404.html
Лавров прокомментировал слова Писториуса о войне между НАТО и Россией
Лавров прокомментировал слова Писториуса о войне между НАТО и Россией
Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией "останутся на его совести", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
в мире, россия, германия, борис писториус, сергей лавров, нато, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
