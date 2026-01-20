Лавров прокомментировал слова Писториуса о войне между НАТО и Россией

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией "останутся на его совести", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией может начаться до 2029 года.