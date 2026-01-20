Мэра Звездного городка отправили под домашний арест

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отклонил ходатайство следователя о помещении под стражу мэра подмосковного Звездного Городка Евгения Баришевского по делу о взятке, избрав ему домашний арест, сообщили РИА Новости в суде.

В Звездном Городке расположен Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, где космонавты проходят подготовку к полетам и реабилитацию после них, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по пилотируемой космонавтике.