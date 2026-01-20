https://ria.ru/20260120/mer-2068956018.html
Мэра Звездного городка отправили под домашний арест
Мэра Звездного городка отправили под домашний арест - РИА Новости, 20.01.2026
Мэра Звездного городка отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство следователя о помещении под стражу мэра подмосковного Звездного Городка Евгения Баришевского по делу о взятке, избрав... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:53:00+03:00
2026-01-20T09:53:00+03:00
2026-01-20T11:12:00+03:00
звездный городок
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068998877_507:179:1093:509_1920x0_80_0_0_1210cc2f50bdf27c3cf199d537208054.jpg
https://ria.ru/20260116/vina-2068322579.html
https://ria.ru/20260119/vzyatka-2068839899.html
звездный городок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068998877_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d898fb831fbc9368b0373bdad7465d7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
звездный городок, происшествия
Звездный городок, Происшествия
Мэра Звездного городка отправили под домашний арест
Мэра Звездного городка отправили под домашний арест по делу о взятке
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отклонил ходатайство следователя о помещении под стражу мэра подмосковного Звездного Городка Евгения Баришевского по делу о взятке, избрав ему домашний арест, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда ходатайство следователя отклонено, Баришевскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.
Ему вменяется получение взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ
).
По информации сайта администрации городского округа Звездный Городок, 44-летний Баришевский занял пост его главы в октябре 2022 года, до этого был, в частности, депутатом Мособлдумы и руководителем администрации городского округа Орехово-Зуево
.
В Звездном Городке расположен Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, где космонавты проходят подготовку к полетам и реабилитацию после них, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по пилотируемой космонавтике.