09:53 20.01.2026 (обновлено: 11:12 20.01.2026)
Мэра Звездного городка отправили под домашний арест

© Фото : пресс-служба главы г.о. Звездный ГородокЕвгений Баришевский
© Фото : пресс-служба главы г.о. Звездный Городок
Евгений Баришевский. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отклонил ходатайство следователя о помещении под стражу мэра подмосковного Звездного Городка Евгения Баришевского по делу о взятке, избрав ему домашний арест, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда ходатайство следователя отклонено, Баришевскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Экс-замначальника московского метро признал вину в получении взятки
16 января, 15:13
Ему вменяется получение взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).
По информации сайта администрации городского округа Звездный Городок, 44-летний Баришевский занял пост его главы в октябре 2022 года, до этого был, в частности, депутатом Мособлдумы и руководителем администрации городского округа Орехово-Зуево.
В Звездном Городке расположен Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, где космонавты проходят подготовку к полетам и реабилитацию после них, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по пилотируемой космонавтике.
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Иваново будут судить коммерсанта по делу о 30-миллионной взятке
19 января, 16:56
 
Звездный городокПроисшествия
 
 
