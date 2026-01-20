МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отказ проводить переговоры с Россией вредит Украине и Европе, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Глава МИД Литвы Будрис заявляет, что переговоры с Россией бесполезны и непродуктивны, выступая за усиление давления и новые санкции. Такие слова обходятся Украине высокой ценой и продолжают бить по интересам Европы", — заявил он.
По словам Мемы, именно подобные заявления и действия глав европейских стран привели к украинскому конфликту.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.