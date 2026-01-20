Рейтинг@Mail.ru
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало переполох в Финляндии - РИА Новости, 20.01.2026
10:56 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/mema-2068971879.html
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало переполох в Финляндии
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало переполох в Финляндии - РИА Новости, 20.01.2026
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало переполох в Финляндии
Отказ проводить переговоры с Россией вредит Украине и Европе, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:56:00+03:00
2026-01-20T10:56:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
сергей лавров
фридрих мерц
эммануэль макрон
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, фридрих мерц, эммануэль макрон
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало переполох в Финляндии

Мема: отказ от переговоров с Россией вредит Украине и Европе

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отказ проводить переговоры с Россией вредит Украине и Европе, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
«
"Глава МИД Литвы Будрис заявляет, что переговоры с Россией бесполезны и непродуктивны, выступая за усиление давления и новые санкции. Такие слова обходятся Украине высокой ценой и продолжают бить по интересам Европы", — заявил он.
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Норвегии военные разослали гражданам предупреждения из-за России
Вчера, 09:12
По словам Мемы, именно подобные заявления и действия глав европейских стран привели к украинскому конфликту.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
