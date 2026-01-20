Париж не планирует проводить встречу G7 в четверг, заявил Макрон

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что встреча G7, которую он в переписке с президентом США Дональдом Трампом предлагал провести в четверг, не планируется.
Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от Макрона, в котором тот предлагал провести встречу G7 в четверг в Париже и заявлял, что может пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для участия в ней. Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к администрации французского лидера, передавало, что это сообщение подлинно.
"Запланированных встреч нет. Есть готовность французского председательства (в G7 – ред.) сделать это (провести встречу – ред.)", - заявил Макрон агентству Франс Пресс во время визита на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получала приглашения на встречу G7 в Париже в четверг.
Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.