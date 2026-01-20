Рейтинг@Mail.ru
Париж не планирует проводить встречу G7 в четверг, заявил Макрон - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/makron-2069135125.html
Париж не планирует проводить встречу G7 в четверг, заявил Макрон
Париж не планирует проводить встречу G7 в четверг, заявил Макрон - РИА Новости, 20.01.2026
Париж не планирует проводить встречу G7 в четверг, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что встреча G7, которую он в переписке с президентом США Дональдом Трампом предлагал провести в четверг,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:58:00+03:00
2026-01-20T18:58:00+03:00
в мире
франция
сша
париж
эммануэль макрон
дональд трамп
дмитрий песков
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_93f64c17bce145c65ec575556d63736a.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2069128585.html
https://ria.ru/20260120/frantsiya-2069083647.html
франция
сша
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2161:1620_1920x0_80_0_0_5e84c7539e85d8a264443f208ddedd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, париж, эммануэль макрон, дональд трамп, дмитрий песков, g7, мирный план сша по украине
В мире, Франция, США, Париж, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, G7, Мирный план США по Украине
Париж не планирует проводить встречу G7 в четверг, заявил Макрон

Макрон заявил, что встреча G7 в четверг во Франции не планируется

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что встреча G7, которую он в переписке с президентом США Дональдом Трампом предлагал провести в четверг, не планируется.
Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от Макрона, в котором тот предлагал провести встречу G7 в четверг в Париже и заявлял, что может пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для участия в ней. Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к администрации французского лидера, передавало, что это сообщение подлинно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп пока не планирует ехать в Париж на саммит G7, пишут СМИ
Вчера, 18:38
"Запланированных встреч нет. Есть готовность французского председательства (в G7 – ред.) сделать это (провести встречу – ред.)", - заявил Макрон агентству Франс Пресс во время визита на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получала приглашения на встречу G7 в Париже в четверг.
G7 ("Группа семи", "Большая семерка") - объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Макрон назвал одной из целей саммита G7 сотрудничество с БРИКС
Вчера, 16:29
 
В миреФранцияСШАПарижЭммануэль МакронДональд ТрампДмитрий ПесковG7Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала