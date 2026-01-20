Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал европейцев защищаться от США
18:22 20.01.2026 (обновлено: 19:55 20.01.2026)
Макрон призвал европейцев защищаться от США
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейское сообщество защищаться от одностороннего экономического давления путем сотрудничества с другими странами.
Макрон призвал европейцев защищаться от США

Макрон: ЕС может применить "торговую базуку" против пошлин США

© REUTERS / Denis BalibouseЭммануэль Макрон на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Эммануэль Макрон на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Эммануэль Макрон на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ПАРИЖ, 20 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейское сообщество защищаться от одностороннего экономического давления путем сотрудничества с другими странами.
"В условиях повышения конфликтности в мире Франция и Европа должны защищать эффективный многосторонний подход, поскольку он отвечает нашим интересам и интересам всех, кто отказывается подчиняться диктату силы", — сказал он на международном экономическом форуме в Давосе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров напомнил Макрону о Наполеоне и Гитлере
Вчера, 13:32
Так, одной из целей предстоящего в июне саммита "Группы семи" французский лидер назвал налаживание сотрудничества G7 с БРИКС и "Большой двадцаткой".

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го к организации присоединились еще несколько стран. С 1 января 2025 года государствами — партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны.

Макрон отметил, что сегодня в мире наблюдается отступление от международного права и доминирование по принципу "закона сильнейшего". Он допустил ответ на пошлины США с применением "инструмента против принуждения" Евросоюза, также известного как "торговая базука".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Водяной пистолет": во Франции высмеяли "базуку" Макрона
19 января, 01:40
"У Европы сейчас есть очень мощные инструменты, и мы должны использовать их, когда нас не уважают. Механизм против принуждения ЕС — мощный инструмент, и мы не должны колебаться в вопросе использования его в сегодняшних условиях", — заявил французский лидер, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Речь идет о мере, которая в случае активации может привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам.
Во вторник глава Белого дома заявил, что если Париж не примет его приглашение присоединиться к Совету мира по урегулированию в секторе Газа, то он введет 200-процентные пошлины на французские вино и шампанское, что, по его мнению, заставит Макрона изменить решение. Как передавало агентство Reuters, в администрации лидера Франции эти угрозы назвали "неприемлемыми" и "неэффективными".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп попал в историю
19 января, 08:00

Давление Трампа на Евросоюз

В пятницу президент США Дональд Трамп ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Названы потери Европы от "гренландских" пошлин Трампа
Вчера, 04:04
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
