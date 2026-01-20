Макрон призвал европейцев защищаться от США

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го к организации присоединились еще несколько стран. С 1 января 2025 года государствами — партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны.

Речь идет о мере, которая в случае активации может привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам.

Во вторник глава Белого дома заявил, что если Париж не примет его приглашение присоединиться к Совету мира по урегулированию в секторе Газа, то он введет 200-процентные пошлины на французские вино и шампанское, что, по его мнению, заставит Макрона изменить решение. Как передавало агентство Reuters, в администрации лидера Франции эти угрозы назвали "неприемлемыми" и "неэффективными".