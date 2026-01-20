https://ria.ru/20260120/makron-2069094168.html
Макрон выступил в Давосе в темных очках
Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на трибуну форума в Давосе в темных очках. РИА Новости, 20.01.2026
Макрон вышел на трибуну форума в Давосе в темных очках