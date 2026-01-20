Рейтинг@Mail.ru
Макрон выступил в Давосе в темных очках - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 20.01.2026 (обновлено: 17:04 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/makron-2069094168.html
Макрон выступил в Давосе в темных очках
Макрон выступил в Давосе в темных очках - РИА Новости, 20.01.2026
Макрон выступил в Давосе в темных очках
Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на трибуну форума в Давосе в темных очках. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:00:00+03:00
2026-01-20T17:04:00+03:00
в мире
давос
франция
новая каледония
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069086301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8c6f836e5ed278ef8f99c439dd2a2c5.jpg
https://ria.ru/20260120/smi-2068961614.html
https://ria.ru/20260119/makron-2068670078.html
давос
франция
новая каледония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069086301_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_16c8e2fb18bd515c07b926bbc6c22ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, франция, новая каледония, эммануэль макрон
В мире, Давос, Франция, Новая Каледония, Эммануэль Макрон
Макрон выступил в Давосе в темных очках

Макрон вышел на трибуну форума в Давосе в темных очках

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на трибуну форума в Давосе в темных очках.
Французский лидер не снимал очки на протяжении всего своего выступления. Трансляцию вёл Елисейcкий дворец в соцсети X.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Сообщение Макрона Трампу о встрече G7 оказалось подлинным, пишут СМИ
Вчера, 10:12
Макрон в четверг заявил на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.
В пятницу французский лидер выступал с ежегодным обращением к военным с налитым кровью глазом. В Елисейском дворце сообщили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это неопасно.
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Водяной пистолет": во Франции высмеяли "базуку" Макрона
19 января, 01:40
 
В миреДавосФранцияНовая КаледонияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала