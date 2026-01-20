Львов переходит на режим экономии света

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Город Львов на западе Украины переходит на режим экономии света из-за сложной ситуации с электроэнергией в стране, сообщает городской совет.
"Из-за сложной ситуации с энергетикой на Украине во Львове с сегодняшнего дня уменьшат интенсивность уличного освещения и не будут включать подсветку фасадов зданий и храмов. Свет будет работать по принципу: два фонаря включены, один выключен. Фактически будет работать примерно две трети уличных фонарей от общего количества. Таким образом, город не будет темным, в то же время будет потреблять до 30% меньше электроэнергии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.
Администрация также обратилась к представителям бизнеса и предприятий с просьбой минимизировать использование электроэнергии.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
