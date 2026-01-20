Львов переходит на режим экономии света

Администрация также обратилась к представителям бизнеса и предприятий с просьбой минимизировать использование электроэнергии.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.