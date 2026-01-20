Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, как дегустировал рулет из индейки - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 20.01.2026 (обновлено: 22:59 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/lukashenko-2069176296.html
Лукашенко рассказал, как дегустировал рулет из индейки
Лукашенко рассказал, как дегустировал рулет из индейки - РИА Новости, 20.01.2026
Лукашенко рассказал, как дегустировал рулет из индейки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не нашел у себя на кухне рулет из индейки. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:54:00+03:00
2026-01-20T22:59:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
https://ria.ru/20250504/putin--2014851964.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко рассказал, как дегустировал рулет из индейки

Лукашенко рассказал, как дегустировал удостоенный премии рулет из индейки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не нашел у себя на кухне рулет из индейки.
Белорусский лидер во вторник в Минском международном выставочном центре вручил символы государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года. В числе обладателей знака качества - рулет из индейки производства агрокомбината "Дзержинский", стенд которого посетил президент.
"Я сегодня открываю этот проспект, что мне глава администрации (президента - ред.) подготовил… Я уже пошел на кухню, развернул, говорю: "Дайте мне попробовать". Нету…. Через час… привезли: "Вот, ешьте", - сказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".
Президент сообщил, что привезенную индейку попробовал в обед.
"Вечером нельзя уже, все. Я уже вечером не ем", - рассказал Лукашенко.
На стенде также был представлен еще один из видов мясной продукции агрокомбината, который пользуется большой любовью белорусского лидера.
"Иногда грешил вечером: возьму, кусок отрежу, съем без хлеба", - предался воспоминаниям Лукашенко.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин рассказал, что Лукашенко привез ему в подарок
4 мая 2025, 10:51
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала