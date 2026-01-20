https://ria.ru/20260120/lukashenko-2069176296.html
Лукашенко рассказал, как дегустировал рулет из индейки
Лукашенко рассказал, как дегустировал рулет из индейки - РИА Новости, 20.01.2026
Лукашенко рассказал, как дегустировал рулет из индейки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не нашел у себя на кухне рулет из индейки. РИА Новости, 20.01.2026
белоруссия
Лукашенко рассказал, как дегустировал рулет из индейки
Лукашенко рассказал, как дегустировал удостоенный премии рулет из индейки
МИНСК, 20 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал,
что не нашел у себя на кухне рулет из индейки.
Белорусский лидер во вторник в Минском международном выставочном центре вручил символы государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года. В числе обладателей знака качества - рулет из индейки производства агрокомбината "Дзержинский", стенд которого посетил президент.
"Я сегодня открываю этот проспект, что мне глава администрации (президента - ред.) подготовил… Я уже пошел на кухню, развернул, говорю: "Дайте мне попробовать". Нету…. Через час… привезли: "Вот, ешьте", - сказал Лукашенко
на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии
Telegram-каналом "Пул Первого".
Президент сообщил, что привезенную индейку попробовал в обед.
"Вечером нельзя уже, все. Я уже вечером не ем", - рассказал Лукашенко.
На стенде также был представлен еще один из видов мясной продукции агрокомбината, который пользуется большой любовью белорусского лидера.
"Иногда грешил вечером: возьму, кусок отрежу, съем без хлеба", - предался воспоминаниям Лукашенко.