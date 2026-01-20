Лукашенко рассказал, как дегустировал рулет из индейки

МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не нашел у себя на кухне рулет из индейки.

Белорусский лидер во вторник в Минском международном выставочном центре вручил символы государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года. В числе обладателей знака качества - рулет из индейки производства агрокомбината "Дзержинский", стенд которого посетил президент.

"Я сегодня открываю этот проспект, что мне глава администрации (президента - ред.) подготовил… Я уже пошел на кухню, развернул, говорю: "Дайте мне попробовать". Нету…. Через час… привезли: "Вот, ешьте", - сказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".

Президент сообщил, что привезенную индейку попробовал в обед.

"Вечером нельзя уже, все. Я уже вечером не ем", - рассказал Лукашенко.

На стенде также был представлен еще один из видов мясной продукции агрокомбината, который пользуется большой любовью белорусского лидера.