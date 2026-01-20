Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко опроверг сообщения о взносе для участия в Совете мира
18:55 20.01.2026 (обновлено: 19:05 20.01.2026)
Лукашенко опроверг сообщения о взносе для участия в Совете мира
Лукашенко опроверг сообщения о взносе для участия в Совете мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем сообщения, что для участия в предложенном президентом США Дональдом Трампом "Совете мира" по Газе надо...
2026-01-20T18:55:00+03:00
2026-01-20T19:05:00+03:00
Лукашенко опроверг сообщения о взносе для участия в Совете мира

Лукашенко опроверг сообщения о взносе в $1 млрд для участия в Совете мира

МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем сообщения, что для участия в предложенном президентом США Дональдом Трампом "Совете мира" по Газе надо внести 1 миллиард долларов, передает агентство Белта.
"Вранье это все... Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно", - сказал президент, отвечая на вопрос о реальных условиях вхождения в "Совет мира" и слухах о том, что для этого надо внести 1 миллиард долларов.
Лукашенко во вторник сообщил, что подписал документ о присоединении Белоруссии к "Совету мира" и выполнении положений его устава.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Действия Совета мира могут распространиться на Украину, заявил Лукашенко
