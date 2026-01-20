https://ria.ru/20260120/lukashenko-2069134920.html
Лукашенко опроверг сообщения о взносе для участия в Совете мира
Лукашенко опроверг сообщения о взносе для участия в Совете мира - РИА Новости, 20.01.2026
Лукашенко опроверг сообщения о взносе для участия в Совете мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем сообщения, что для участия в предложенном президентом США Дональдом Трампом "Совете мира" по Газе надо... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:55:00+03:00
2026-01-20T18:55:00+03:00
2026-01-20T19:05:00+03:00
александр лукашенко
в мире
белоруссия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
https://ria.ru/20260120/ukraina-2069131756.html
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, белоруссия, сша, дональд трамп
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, США, Дональд Трамп
Лукашенко опроверг сообщения о взносе для участия в Совете мира
Лукашенко опроверг сообщения о взносе в $1 млрд для участия в Совете мира