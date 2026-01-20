Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко потребовал создать полностью белорусский легковой автомобиль - РИА Новости, 20.01.2026
18:32 20.01.2026
Лукашенко потребовал создать полностью белорусский легковой автомобиль
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства компании "Белджи" создать стопроцентно собственный легковой автомобиль. РИА Новости, 20.01.2026
авто, белоруссия, александр лукашенко, в мире
Авто, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко потребовал создать полностью белорусский легковой автомобиль

Лукашенко потребовал от "Белджи" создать белорусский легковой автомобиль

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства компании "Белджи" создать стопроцентно собственный легковой автомобиль.
"Никуда не денешься, пока не сделаешь 100% собственный автомобиль. Ставь задачу, кому хочешь. Машины все должны быть нашими", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Предприятие БелДЖИ в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко рассказал о планах белорусско-китайского СП "Белджи"
18 декабря 2025, 16:28
Белорусский лидер во вторник в Минском международном выставочном центре вручает символы Государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года. В числе обладателей знака качества - легковой автомобиль Belgee Х50.
"Чтобы у тебя все автомобили получили знак качества", - обратился Лукашенко к директору автопредприятия Геннадию Свидерскому.
Президент заявил, что в современных условиях агрессивной конкуренции, зачастую недобросовестной, и быстрой смены технологий определяющим, в том числе и на мировом уровне, становится тренд на качество.
"Товары со знаком "Сделано в Беларуси" сегодня представлены более чем в 150 странах, и география поставок расширяется", - отметил Лукашенко.
В начале января Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) сообщила, что доля машин отечественного производства среди проданных в Белоруссии новых легковых автомобилей достигла рекордных 70% в декабре 2025 года. При этом завод "Белджи" реализовал 4 069 автомобилей брендов Belgee и Geely, что почти на 50% превысило показатель ноября прошлого года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии
7 января 2025, 11:48
 
АвтоБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
