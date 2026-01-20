Лукашенко потребовал создать полностью белорусский легковой автомобиль

МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства компании "Белджи" создать стопроцентно собственный легковой автомобиль.

"Никуда не денешься, пока не сделаешь 100% собственный автомобиль. Ставь задачу, кому хочешь. Машины все должны быть нашими", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.

Белорусский лидер во вторник в Минском международном выставочном центре вручает символы Государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года. В числе обладателей знака качества - легковой автомобиль Belgee Х50.

"Чтобы у тебя все автомобили получили знак качества", - обратился Лукашенко к директору автопредприятия Геннадию Свидерскому.

Президент заявил, что в современных условиях агрессивной конкуренции, зачастую недобросовестной, и быстрой смены технологий определяющим, в том числе и на мировом уровне, становится тренд на качество.

"Товары со знаком "Сделано в Беларуси" сегодня представлены более чем в 150 странах, и география поставок расширяется", - отметил Лукашенко.