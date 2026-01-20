https://ria.ru/20260120/lukashenko-2069127184.html
Лукашенко потребовал создать полностью белорусский легковой автомобиль
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства компании "Белджи" создать стопроцентно собственный легковой автомобиль. РИА Новости, 20.01.2026
МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства компании "Белджи" создать стопроцентно собственный легковой автомобиль.
"Никуда не денешься, пока не сделаешь 100% собственный автомобиль. Ставь задачу, кому хочешь. Машины все должны быть нашими", - приводит слова Лукашенко
агентство Белта.
Белорусский лидер во вторник в Минском международном выставочном центре вручает символы Государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года. В числе обладателей знака качества - легковой автомобиль Belgee Х50.
"Чтобы у тебя все автомобили получили знак качества", - обратился Лукашенко к директору автопредприятия Геннадию Свидерскому.
Президент заявил, что в современных условиях агрессивной конкуренции, зачастую недобросовестной, и быстрой смены технологий определяющим, в том числе и на мировом уровне, становится тренд на качество.
"Товары со знаком "Сделано в Беларуси" сегодня представлены более чем в 150 странах, и география поставок расширяется", - отметил Лукашенко.
В начале января Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) сообщила, что доля машин отечественного производства среди проданных в Белоруссии
новых легковых автомобилей достигла рекордных 70% в декабре 2025 года. При этом завод "Белджи" реализовал 4 069 автомобилей брендов Belgee и Geely, что почти на 50% превысило показатель ноября прошлого года.