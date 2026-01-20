https://ria.ru/20260120/lukashenko-2069123782.html
Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа
Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа - РИА Новости, 20.01.2026
Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к предложенному президентом США Дональдом Трампом Совету мира и выполнении... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:29:00+03:00
2026-01-20T18:29:00+03:00
2026-01-20T18:40:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
дональд трамп
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_265:0:2134:1052_1920x0_80_0_0_9380d2eec3bc14c0fffd6e39e04fc336.jpg
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2069045706.html
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_379:0:1787:1056_1920x0_80_0_0_d8ee5a0182b47a30f57f317f9faeca4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа
Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира по Газе Трампа