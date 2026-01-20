Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа
18:29 20.01.2026 (обновлено: 18:40 20.01.2026)
Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа
Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа - РИА Новости, 20.01.2026
Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к предложенному президентом США Дональдом Трампом Совету мира и выполнении... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:29:00+03:00
2026-01-20T18:40:00+03:00
Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа

Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира по Газе Трампа

МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к предложенному президентом США Дональдом Трампом Совету мира и выполнении положений Устава Совета мира.
"Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета", - приводит слова Лукашенко белорусское агентство Белта.
Документ подписан в полном соответствии с предусмотренной процедурой, которая была обозначена в письме Трампа.
В понедельник пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков сообщил, что белорусская сторона получила личное обращение Трампа в адрес Лукашенко, в котором Белоруссии в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира – новой международной организации. По словам Варанкова, предложение было доложено президенту и воспринято им положительно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский высказался против участия Украины в Совете мира
