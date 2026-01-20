https://ria.ru/20260120/lotereya-2068930566.html
Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Жительница Свердловской области, ставшая одним из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", выбрала билеты со счастливой для себя цифрой восемь, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
Там напомнили, что в нынешнем новогоднем розыгрыше впервые главный приз - миллиард рублей - поделили между собой три человека. Кроме того, был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.
"Участница из Свердловской области
первой из мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда"-2026 обратилась для оформления выигрыша. В ее семье участие в лотереях - это традиция, которой всегда особенно следуют в Новый год... В игровых полях билетов, которые она выбрала, присутствовали восьмерки. Цифра восемь для семьи девушки счастливая - это дата дня рождения Наталии, ее сына и мамы", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, билет был куплен 25 ноября 2025 года. "В этот интересный по дате день у меня было предчувствие, что я выиграю большую сумму! К тому же у меня легкая рука: все, что ни посажу в землю, всегда всходит очень быстро. Думаю, в день, когда я приобрела билеты, сошлось все: и интересная дата, и предчувствие, и легкая рука", - прокомментировала сама победительница.
Призовые средства победительница планирует направить на адресную благотворительную помощь, а также осуществить главную мечту - финансово помочь маме.