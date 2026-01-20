Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею

Там напомнили, что в нынешнем новогоднем розыгрыше впервые главный приз - миллиард рублей - поделили между собой три человека. Кроме того, был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.

Кроме того, билет был куплен 25 ноября 2025 года. "В этот интересный по дате день у меня было предчувствие, что я выиграю большую сумму! К тому же у меня легкая рука: все, что ни посажу в землю, всегда всходит очень быстро. Думаю, в день, когда я приобрела билеты, сошлось все: и интересная дата, и предчувствие, и легкая рука", - прокомментировала сама победительница.