Рейтинг@Mail.ru
Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/lotereya-2068930566.html
Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею
Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею - РИА Новости, 20.01.2026
Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею
Жительница Свердловской области, ставшая одним из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", выбрала билеты со счастливой... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T05:17:00+03:00
2026-01-20T05:17:00+03:00
свердловская область
столото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065971472_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_5623140b3fd949e9c7575e444c2e6826.jpg
https://ria.ru/20251218/lotereya-2062807295.html
https://ria.ru/20260108/lotereya-2066840556.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065971472_94:0:2138:1533_1920x0_80_0_0_65ca59db1af96b6404bd84aa95d03c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, столото
Свердловская область, Столото
Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею

РИА Новости: цифра восемь помогла жительнице Урала выиграть в лотерею

© Фото : предоставлено пресс-службой "Столото"Лотерейный центр "Столото"
Лотерейный центр Столото - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой "Столото"
Лотерейный центр "Столото". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Жительница Свердловской области, ставшая одним из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", выбрала билеты со счастливой для себя цифрой восемь, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
Там напомнили, что в нынешнем новогоднем розыгрыше впервые главный приз - миллиард рублей - поделили между собой три человека. Кроме того, был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
18 декабря 2025, 04:16
"Участница из Свердловской области первой из мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда"-2026 обратилась для оформления выигрыша. В ее семье участие в лотереях - это традиция, которой всегда особенно следуют в Новый год... В игровых полях билетов, которые она выбрала, присутствовали восьмерки. Цифра восемь для семьи девушки счастливая - это дата дня рождения Наталии, ее сына и мамы", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, билет был куплен 25 ноября 2025 года. "В этот интересный по дате день у меня было предчувствие, что я выиграю большую сумму! К тому же у меня легкая рука: все, что ни посажу в землю, всегда всходит очень быстро. Думаю, в день, когда я приобрела билеты, сошлось все: и интересная дата, и предчувствие, и легкая рука", - прокомментировала сама победительница.
Призовые средства победительница планирует направить на адресную благотворительную помощь, а также осуществить главную мечту - финансово помочь маме.
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Россияне не торопятся забирать крупные выигрыши в лотерею
8 января, 08:31
 
Свердловская областьСтолото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала