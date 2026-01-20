Рейтинг@Mail.ru
Несколько командиров ХАМАС готовятся надолго покинуть Газу, сообщили СМИ
10:57 20.01.2026
Несколько командиров ХАМАС готовятся надолго покинуть Газу, сообщили СМИ
Несколько командиров ХАМАС готовятся надолго покинуть Газу, сообщили СМИ
Ряд политических лидеров и военных командиров палестинского движения ХАМАС готовятся надолго покинуть сектор Газа в связи с началом реализации второй фазы плана РИА Новости, 20.01.2026
в мире, египет, израиль, сша, дональд трамп, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, оон
В мире, Египет, Израиль, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН
Несколько командиров ХАМАС готовятся надолго покинуть Газу, сообщили СМИ

Asharq Al-Awsat: ряд лидеров и командиров ХАМАС планируют надолго покинуть Газу

© AP Photo / Abdel Kareem HanaБойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ряд политических лидеров и военных командиров палестинского движения ХАМАС готовятся надолго покинуть сектор Газа в связи с началом реализации второй фазы плана по мирному урегулированию, сообщила газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в руководстве движения.
"Три источника в полевом командовании и в руководстве движения, проживающие в секторе, сообщили изданию, что ряд видных политических лидеров и военных командиров готовятся безопасно покинуть Газу", - пишет газета.
Трамп: Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе
Вчера, 08:05
По данным ряда источников газеты, отдельные члены руководства ХАМАС планируют уехать "навсегда или, по крайней мере, на годы". Как уточнил один из источников, это их добровольное решение, принятое в координации с руководством группировки за рубежом. Ряд других руководителей, преимущественно среди военного командования, отказались уезжать "при любых условиях".
Согласно другим источникам, отдельные представители руководства готовятся выехать в Египет, чтобы обсудить формирование палестинских органов безопасности в Газе, и затем вернутся в полуэксклав.
В то же время проживающий за пределами сектора представитель руководства ХАМАС не подтвердил газете информацию о планах лидеров и командиров движения покинуть Газу.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе
19 января, 12:35
На прошлой неделе член политбюро движения Мухаммед Наззаль заявил изданию, что ХАМАС готово передать власть в секторе Газа палестинскому комитету технократов, но это не означает готовности полностью исчезнуть с палестинской политической арены.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он добавил, что вторая фаза плана включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
В этот же день МИД Египта, Катара и Турции в совместном заявлении объявили о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее отвечал на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В офисе Нетаньяху прокомментировали объявление комитета по управлению Газой
17 января, 19:18
Представитель руководства ХАМАС Басем Наим заявил, что движение приветствует объявление о создании переходного палестинского комитета по управлению сектором Газа и считает это важным шагом на пути к закреплению режима прекращения огня. Руководство ХАМАС также выразило надежду на то, что комитет станет отправной точкой для прекращения раскола среди палестинцев и приведет к созданию правительства народного единства.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT
8 ноября 2025, 19:42
 
