Сергей Лебедев: миграционная ситуация в СНГ остается контролируемой

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев рассказал в интервью РИА Новости об итогах прошедшего года для организации и масштабных задачах в наступившем году, о празднования юбилея Победы и предстоящих крупных событиях в жизни СНГ, а также о новых экономических проектах, борьбе с терроризмом и экстремизмом на территории Содружества, ситуации с миграцией, переходе на расчеты в рублях и о взаимодействии с Молдавией и Украиной.

— Сергей Николаевич, какие итоги 2025 года в СНГ и задачи на 2026 год вы бы выделили? Какие крупные события предстоят в рамках СНГ?

— В первую очередь необходимо отметить, что 2025 год был особенным. Это был год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи в Содружестве 2025 год был объявлен Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. В странах СНГ прошли многочисленные политические и культурные мероприятия, историко-патриотические акции, которые служили отстаиванию исторической памяти и наших ценностей. В год юбилея Великой Победы 19 городов в разных странах СНГ были удостоены звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" в память о трудовом подвиге их жителей.

Если же говорить в целом, то 2025 год для Содружества был насыщенным и результативным. Это был год плановой, системной работы, направленной на качественное углубление интеграционного взаимодействия. Год прошел под председательством республики Таджикистан. Председательствующая сторона совместно с другими государствами Содружества в качестве приоритетов определила такие направления, как совершенствование деятельности самой организации, расширение торгово-экономического взаимодействия, развитие транспортно-логистической взаимосвязанности, цифровой интеграции. Значительное место было отведено укреплению гуманитарного сотрудничества и сфере безопасности.

Состоялись все запланированные заседания высших органов Содружества Независимых Государств, а это Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел и Экономический совет. По их результатам принят ряд общезначимых документов, направленных на дальнейшее совершенствование сотрудничества в рамках СНГ. Например, в экономической сфере одним из таких ключевых результатов стало утверждение плана мероприятий по реализации второго этапа стратегии экономического развития. По сути, это детальная дорожная карта социально-экономического взаимодействия на ближайшую пятилетку, которая задает четкие ориентиры для всех государств-участников.

Мы практически завершили реализацию первого этапа стратегии экономического развития СНГ, и надо сказать, что полученные результаты по всем позициям впечатляют. Главный итог здесь такой: за последние четыре года взаимная торговля стран Содружества выросла на 18%. Сохраняется высокий уровень взаимных инвестиций. В их дальнейшем наращивании положительную роль должно сыграть подписанное в 2023 году соглашение о свободной торговле услугами и инвестициями, которое является важным подспорьем в укреплении доверия инвесторов к рынку СНГ. На середину 2025 года накопленные взаимные инвестиции стран Содружества достигли рекордных 41,6 миллиарда долларов с приростом за последние десять лет более чем наполовину. Крупнейшим инвестором объективно выступает самая крупная экономика региона – Россия, а наиболее значимый рост инвестиционного потока сместился на Центральную Азию, прежде всего на Казахстан и Узбекистан.

Нам также удается солидарно реагировать и противостоять глобальным вызовам и внешнему давлению. Совместными усилиями мы активно продвигаемся в импортозамещении, что позволило максимально смягчить последствия недружественной санкционной политики. Хорошие результаты дает взаимодействие в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики. Сотрудничество в энергетике, транспорте и связи, то есть в тех отраслях, где трансграничное взаимодействие особенно значимо, обеспечивает их бесперебойную работу и широкую реализацию транзитного потенциала. Так, несмотря на санкционное ограничение транзитных грузовых потоков, на Запад за девять месяцев 2025 года по железным дорогам Содружества перевезено 1 166,8 миллиона тонн груза, а грузооборот практически сохранен на уровне 2024 года. Количество перевезенных пассажиров в международном сообщении, напротив, даже возросло на 13,6% и составило 8,4 миллиона человек.

В 2025 году активно развивалось политическое взаимодействие государств-участников СНГ. В соответствии с программой действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств СНГ на разных политических уровнях осуществлялся обмен мнениями по актуальным вопросам мировой политики, а также проводилась выработка согласованных подходов по основным направлениям сотрудничества стран Содружества. Был принят ряд совместных политических заявлений глав стран, отражающих общие взгляды стран СНГ на актуальные мировые проблемы. В этом плане можно отметить совместное заявление глав государств-участников Содружества по случаю 80-й годовщины создания Организации Объединенных Наций (ООН). Кстати говоря, взаимодействие со специализированными учреждениями системы ООН получило новый импульс на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств" от 26 августа 2025 года, внесенной таджикским председательством в СНГ. Развивалось взаимодействие с исполнительными органами и других международных организаций. Так, новую страницу в истории взаимодействия евразийских региональных структур открыло предоставление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) статуса наблюдателя при СНГ. Вообще говоря, учреждение нового формата расширенного взаимодействия с третьими странами в рамках "СНГ плюс" и начало практической работы по присоединению к нам наблюдателей при СНГ и партнеров СНГ является, по нашему мнению, одним из наиболее значимых итогов года в области политического сотрудничества.

Если говорить об итогах гуманитарного сотрудничества в Содружестве в 2025 году, то простое перечисление состоявшихся мероприятий займет очень много времени. Поэтому назову лишь наиболее масштабные акции. Так, кроме уже упомянутых мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с успехом была продолжена реализация таких программ и проектов, как "Культурная столица Содружества", "Молодежная столица СНГ", "Спортивная столица Содружества". К ряду значимых гуманитарных мероприятий 2025 года на пространстве организации относится XVIII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, состоявшийся в Душанбе. В рамках форума прошли торжественная церемония награждения лауреатов межгосударственной премии "Звезды Содружества" и вручение международной премии "Содружество дебютов". Среди итогов года обязательно следует отметить масштабные III Игры стран СНГ в Азербайджанской Республике, а также впервые состоявшуюся в Уфе I зимнюю Спартакиаду стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Конечно же, в течение года были приняты важные решения в социальной сфере, в области здравоохранения, образования, культуры. Аналогичная работа будет вестись и в 2026 году, в течение которого будет председательствовать Туркменистан. Отличительной чертой года является то, что для СНГ он будет юбилейным. Содружеству Независимых Государств исполнится 35 лет. Утвержден и уже реализуется план мероприятий, посвященный этой дате.

Перед нами стоят масштабные задачи, главная из них – обеспечить в 2026 году дальнейшее развитие разностороннего сотрудничества в формате СНГ. В этой связи на следующий год запланировано рассмотрение целого ряда важных проектов. Например, в экономической сфере это реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ. Речь идет о создании интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ, которая обеспечит безопасное, быстрое и эффективное перемещение грузов между государствами и сократит транспортные издержки, соответственно повысив транзитный потенциал наших стран. В работе также находится документ, который определит будущее энергетической отрасли стран СНГ на десятилетия вперед – Стратегия развития топливно-энергетического комплекса на период до 2035 года (в перспективе до 2050 года), разрабатываемая Электроэнергетическим советом СНГ. В принципе наша цель на будущее – выйти на новый уровень внешнего экономического взаимодействия, превратить Содружество в эффективную площадку для диалога с другими объединениями, такими как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ОЭС. А в гуманитарной сфере новым этапом интеграционных процессов станет принятие программы реализации Концепции формирования единого (общего) образовательного пространства Содружества Независимых Государств на период 2027-2035 годов. Идет подготовка ряда проектов документов в социально-трудовой сфере, включая план основных мероприятий по реализации концептуальных основ сотрудничества государств СНГ в области нормирования труда на 2026-2030 годы.

Одной из важнейших задач, стоящих перед нами в 2026 году, является качественное проведение в Содружестве Года охраны здоровья. Особое внимание будет уделено разработке и актуализации международных документов, непосредственно регулирующих вопросы сотрудничества в области здравоохранения, а также оказания экстренной и плановой медицинской помощи гражданам в странах организации. Кстати, в настоящее время мы ведем проработку стратегической инициативы белорусской стороны "СНГ – общее пространство здоровья и устойчивого развития на 2026-2035 годы".

Важным событием 2026 года станет проведение IX Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ. В числе других крупных мероприятий, планируемых к проведению в 2026 году, можно отметить первый Форум волонтеров Содружества Независимых Государств, который пройдет в августе в Казахстане.

— Как продвигается промышленная кооперация в рамках Содружества? Какие интеграционные проекты сейчас находятся в разработке в этой сфере?

— Общеизвестно, что промышленность является важнейшей составляющей экономики любой страны. В настоящее время основные усилия стран Содружества в этой сфере нацелены на реализацию Концепции развития промышленной кооперации государств СНГ, принятой в 2023 году. При Совете по промышленной политике государств-участников СНГ создана и в прошлом году приступила к решению своих задач рабочая группы по развитию промышленной кооперации. Кроме того, принят перечень приоритетных отраслей промышленности и направлений сотрудничества по промышленной кооперации на основе национальных стратегий промышленного развития.

Важным событием в деле укрепления промкооперации в СНГ стало подписание соглашения о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения, которое нацелено на содействие развитию промышленного производства, обеспечению его техникой и оборудованием в соответствии с новыми технологическими решениями. В этом же ряду стоит соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения, поскольку значительная доля внешней и внутренней торговли стран СНГ обеспечивается морским и речным транспортом. Из числа недавно принятых могу назвать такой стратегический документ, как концепция развития сотрудничества в области легкой промышленности. Ее практическая реализация позволит объединить усилия стран в технологическом обновлении, расширении ассортимента, увеличении объемов производства и экспорта конкурентоспособной, инновационной и высококачественной продукции.

В настоящее время на экспертном уровне идет согласование документа в области производства перспективных материалов для высокотехнологичных отраслей промышленности, разработанного нашей базовой организацией "Курчатовский институт". Уверены, что его принятие внесет вклад в общие усилия по достижению технологического суверенитета.

— Насколько успешно идет экономическая интеграция в СНГ? Перешли ли страны Содружества полностью на расчеты в рублях? Когда можно ждать 100% результата?

— Экономическая интеграция в СНГ – это активный, поступательный процесс. Если оценивать в общем, мы видим устойчивое развитие и конкретные результаты. Как я уже отмечал, за четыре года взаимная торговля выросла на 18%, а совокупный ВВП стран Содружества в 2024 году повысился на 4,5%.

Мощным стимулом для развития экономической интеграции стран СНГ является созданная нами зона свободной торговли. Договор о ней был подписан в 2011 году. Ее главное преимущество – обнуление таможенных пошлин по подавляющему большинству категорий товаров, устранение иных барьеров и препятствий во взаимной торговле.

В Содружестве на постоянной основе действует рабочая группа высокого уровня, созданная для оперативного анализа возникающих препятствий во взаимной торговле и подготовки рекомендаций по их устранению. Благодаря этому большинство проблемных вопросов уже решено. В частности, в рамках деятельности группы снято порядка 92% взаимных претензий. И аналогичная работа продолжается.

Развивая тему экономической интеграции в рамках СНГ, особо отмечу вступление в силу масштабного соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций для большинства государств-участников (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, завершаются необходимые процедуры в Узбекистане). Это выход на новый уровень интеграции, который открывает возможности не только для товаров, но и для капиталов, компетенций, а в дальнейшем и для совместных бизнес-проектов. По экспертным оценкам, единый рынок в сфере услуг и инвестиций позволит увеличить в краткосрочном периоде товарооборот стран СНГ на 1,1%, взаимную торговлю услугами участников соглашения – от 8% до 25%, нарастить взаимные инвестиции на 30%.

Кроме того, на площадке организации утвержден комплекс мер по привлечению и стимулированию взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года, создающий дополнительные стимулы для делового сотрудничества. В этой связи скажу, что исполком СНГ систематизировал информацию об особых экономических зонах, промышленных и агропарках в странах Содружества, об их контактах, специализации и так далее. Этот своего рода навигатор для инвесторов скоро появится на портале исполкома СНГ и станет удобным инструментом для бизнеса, ищущего точки роста. Так что интеграция продолжает развиваться, становясь все более ориентированной на реальные потребности экономик и компаний. Подтверждением этому являются показатели роста ВВП стран Содружества, ряд из которых достиг в 2024-2025 годах впечатляющих результатов. Наиболее высокие темпы роста у Кыргызстана (+10%), Таджикистана (+8,2%) и Узбекистана (+7,6%).

Что касается перехода стран СНГ полностью на расчеты в рублях, эксперты считают, что более реалистичный сценарий – это дальнейший рост доли взаимных расчетов в национальных валютах. Тем более, что сегодня использование мировых валют в международных расчетах сопровождается повышенным риском, блокировкой активов и трансакций. По последним данным, доля национальных валют во взаимных расчетах СНГ уверенно растет. В 2024-2025 годах она достигла 96% для Содружества Независимых государств и достигает 93% в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По-моему, это факт, показывающий устойчивый тренд к дедолларизации и использованию национальных валют в торговле. Кстати говоря, важную роль в этом процессе играет созданная Межгосударственным банком расчетная площадка в национальных валютах, которая обслуживает расчеты центральных (национальных) банков, межгосударственных интеграционных органов, банков-корреспондентов и хозяйствующих субъектов государств СНГ.

— Экономическое сотрудничество в ЕАЭС, похоже, развивается быстрее, чем в СНГ. Не является ли ЕАЭС конкурентом СНГ? Планирует ли Содружество перенимать опыт ЕАЭС?

— Спасибо за такую постановку вопроса. И сразу же хочу подчеркнуть, что ЕАЭС не является конкурентом СНГ. Это родственные, взаимодополняющие друг друга форматы. СНГ – это прежде всего широкая платформа для диалога и многостороннего сотрудничества по всему спектру вопросов: от политики и безопасности до экономики, культуры и гуманитарных связей. За 35 лет мы создали солидную правовую базу и необходимые механизмы для такого взаимодействия и по праву считаемся "лабораторией интеграции", на основе которой позднее и возникли объединения с более углубленным типом интеграции. ЕАЭС – это как раз и есть результат такой интеграции, но сфокусированной именно на экономике. Его более высокая скорость в экономической сфере закономерна – он изначально создавался как интеграционный проект, предусматривающий наднациональные полномочия и нацеленный на создание единого рынка.

Так что повторюсь: мы не конкурируем, а усиливаем друг друга. В СНГ внимательно изучается успешный опыт ЕАЭС, в том числе в создании безбарьерной торговой среды и цифровизации, потому что этот опыт важен для всего пространства Содружества. Мы исходим из того, что все лучшее из практики ЕАЭС может и должно использоваться в рамках СНГ. Более того, подчеркну, что это взаимный и системный процесс, который опирается на конкретный план. Уже более 13 лет мы ведем совместную с Евразийской экономической комиссией работу по сопряжению правовых норм, обмену лучшими практиками и реализации конкретных мероприятий.

— Какие нерешенные вопросы сохраняются в СНГ между странами?

— Содружество изначально формировалось как механизм сотрудничества между государствами. Смысл участия в нашем региональном интеграционном объединении связан с возможностью использовать потенциал многостороннего взаимодействия для решения задач, стоящих перед каждой отдельной страной в политической, экономической, гуманитарной и иных сферах. На текущий момент в рамках СНГ нам удается удовлетворять все поступающие предложения. В ходе заседаний высших органов Содружества практикуется откровенный обмен мнениями по всем проблемным вопросам, и все озвученные инициативы каждой из стран принимаются к реализации. Поэтому нерешенных или нерешаемых проблем, которые были бы официально обозначены государствами-участниками, сегодня в нашей повестке не отмечается.

В то же время в сложившейся в СНГ индивидуальной для каждой страны конфигурации партнерства одни государства участвуют в подавляющем большинстве наших проектов, другие же задействованы в меньшей степени. Естественно, исполнительный комитет СНГ и другие органы Содружества заинтересованы в максимально широком вовлечении всех стран в совместную работу. Однако в нынешних условиях это не всегда возможно. Но мы работаем в этом направлении. Содружество Независимых Государств остается открытым для взаимодействия всех сторон и как межгосударственное объединение готово включиться в решение любых проблем в отношениях между его участниками.

— Что, на ваш взгляд, следовало бы изменить во взаимодействии стран СНГ?

— Сегодня мир меняется действительно быстро. Наука, технологический прогресс, цифровизация и другие процессы динамично протекают во всех сферах жизни общества. В рамках Содружества мы стремимся оперативно и гибко реагировать на все вызовы времени. Вместе с тем наши действия должны соответствовать интересам всех государств-участников СНГ. Для этого по всем вопросам реализуются обычные для межгосударственных объединений процедуры согласования наших решений на стадии разработки. Конечно, это требует времени, и нам важно не отставать от динамики обстановки. Поэтому то, что мы действительно можем – это обеспечить дальнейшее повышение оперативности согласования наших решений на национальном уровне. Но главное даже не в этом. Мы можем быстро подготовить и согласовать любой самый прекрасный и нужный документ. Но после его утверждения на уровне глав правительств или глав государств наступает пора его практической реализации. И здесь мы рассчитываем на слаженную работу всех структур, которые задействованы в выполнении принятых обязательств по документам.

Одновременно стоит отметить, что мы уже наработали, по моему мнению, достаточно эффективные механизмы быстрого реагирования на различные ситуации в экономике. Я имею в виду так называемые рабочие группы высокого уровня, члены которых располагают полномочиями для оперативного принятия соответствующих решений. Думаю, что эту положительную практику мы можем использовать и в других сферах сотрудничества.

Отдельно хочу сказать об огромной значимости отраслевых советов в организации всей системы интеграционного сотрудничества государств в рамках СНГ. На площадке СНГ в настоящее время действуют 66 таких органов: в экономической сфере – 35, в сфере безопасности – 17, в гуманитарной сфере – десять, в информационной и правовой – по два. Кроме того, в рамках СНГ успешно действуют 120 базовых организаций по самым разным направлениям сотрудничества. Основываясь на личном опыте, смею утверждать, что именно отраслевые советы и базовые организации являются мотором интеграционных процессов в Содружестве, именно там идет реальная работа, которая помогает развивать плодотворные контакты между странами в различных сферах. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вообще настаивает на том, что отраслевые органы являются основой деятельности организации, а все остальные структуры должны служить "зонтиком", обеспечивающим их эффективную работу. Следуя этой логике, я вижу для себя задачу продолжить поступательное развитие взаимодействия государств-участников Содружества именно на уровне отраслевых органов СНГ.

Подытоживая эту тему, хочу сказать, что сотрудничество стран СНГ постоянно развивается под знаком перемен, новых инициатив, новых идей. Главное – вовремя определить новые факторы роста и интегрировать их в действующие проекты и программы. Для меня и для всех структур СНГ конкретными ориентирами в этом плане являются инициативы и предложения, высказанные главами делегаций в ходе заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ. Именно их мысли и предложения, озвученные в откровенной и деловой обстановке – это и есть программа нашей работы на ближайшую и отдаленную перспективу. И наша общая задача – обеспечить ее практическую реализацию.

— Как вы оцениваете ситуацию с угрозами безопасности государств-участников СНГ? Какие меры предпринимаются для нивелирования этой проблемы?

— Сотрудничество в области безопасности остается одной из центральных тем в межгосударственном взаимодействии в рамках СНГ. Благодаря ему в свое время удалось поставить надежный заслон трансграничной преступности. Совместные согласованные действия правоохранительных органов на пространстве Содружества сегодня позволяют эффективно выявлять и пресекать незаконный оборот наркотиков и торговлю людьми, незаконную миграцию, терроризм и экстремизм, реагировать на другие актуальные вызовы и угрозы. Так что меры по нивелированию проблем в сфере безопасности предпринимаются в СНГ с момента его создания.

На сегодняшний день сформирован целостный комплекс договоров и соглашений, направленных на регулирование отношений государств СНГ и гармонизацию их законодательства в обеспечении безопасности и правопорядка. Восьмого октября 2024 года Совет глав государств СНГ утвердил программу сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы. Это совершенно новая программа, которая нацелена на противодействие насаждению экстремистских идеологий, попыткам вовлечения граждан в противоправную, в том числе террористическую деятельность, анализ и обобщение опыта наших государств в противодействии процессам радикализации.

Кроме обширной нормативно-правовой базы в Содружестве создана и успешно функционирует многоформатная взаимосвязанная система органов, обеспечивающая согласованность работы компетентных структур государств-участников и координацию усилий по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности. Все это в комплексе позволяет в целом обеспечивать безопасность на пространстве Содружества. Однако, к сожалению, угрозы безопасности наших стран не ослабевают.

На состоявшихся в этом году заседаниях советов правоохранительного блока СНГ отмечен рост преступлений экстремистского и террористического характера, киберпреступлений, показателей незаконной миграции, контрабанды оружия, наркотических и психотропных веществ. Ключевыми факторами, формирующими угрозы безопасности, продолжают оставаться деятельность международных террористических организаций в ближневосточном и афгано-пакистанском регионах, сохраняющаяся нестабильная ситуация в юго-западном регионе СНГ, участие граждан стран Содружества в деятельности террористических организаций в зонах вооруженных конфликтов за рубежом. Нас беспокоит тот факт, что террористические группировки наращивают свою численность, в том числе за счет выходцев из Центрально-Азиатского региона. В зоне риска, в первую очередь, находятся трудовые мигранты из стран Центральной Азии.

Тем не менее эти и другие вызовы находятся под пристальным вниманием соответствующих органов наших государств и Содружества. При необходимости ими проводятся профилактические или превентивные мероприятия. То есть мы готовы к адекватной реакции на любые угрозы безопасности.

— Какие предполагаются дальнейшие совместные усилия по противодействию терроризму и экстремизму, укреплению пограничного и развитию военного сотрудничества?

— Что касается названных направлений сотрудничества, то в настоящее время они осуществляются на основе соответствующих программных документов. Они взаимосвязаны и охватывают весь спектр взаимодействия: борьба с преступностью, противодействие терроризму и экстремизму, укрепление пограничного и военного сотрудничества. Эти программы действуют определенный срок и систематически обновляются, что позволяет учитывать быстроменяющуюся обстановку и оперативно реагировать на новые вызовы и угрозы.

В частности, на состоявшемся в октябре 2025 года саммите СНГ главы наших государств утвердили программу сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы и программу сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы. Также была утверждена Концепция военного сотрудничества государств Содружества до 2030 года. В документах определены цели, принципы, важнейшие задачи, механизмы и основные направления взаимодействия стран СНГ в указанных сферах.

Учитывая глобализацию террористических и экстремистских угроз, мы считаем важным укреплять взаимодействие на внешнем контуре с близкими по духу региональными организациями, встраивая наши мероприятия в более широкий евразийский контекст. В 2023 и 2025 годах антитеррористические учения были проведены совместно с ШОС и ОДКБ. В 2024 году мы объединили две широкоформатные региональные политико-дипломатические площадки – конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и международную научно-практическую конференцию Региональной антитеррористической структуры ШОС. В наступившем году и в последующем планируем продолжать эту практику, отвечающую интересам компетентных органов и экспертного сообщества. Большой пласт работы спецслужб всех стран СНГ связан с противодействием распространению идеологии терроризма и экстремизма, в результате которой заблокированы более 100 тысяч ресурсов сети Интернет и материалов, содержащих радикальный контент.

В целях надежной охраны внешних границ СНГ советом командующих пограничными войсками, который объединяет усилия пограничных ведомств государств Содружества по реализации согласованной пограничной политики стран СНГ, будет продолжена практика проведения совместных специальных пограничных операций и оперативно-профилактических мероприятий по вопросам борьбы с незаконной миграцией, контрабандой наркотиков, оружия, боеприпасов, расхищением биоресурсов и иной противоправной деятельностью.

Основные цели военного сотрудничества государств СНГ на среднесрочную перспективу состоят в координации совместных усилий на приоритетных направлениях, способствующих укреплению национальных вооруженных сил, безопасному развитию Содружества. Концепцией военного сотрудничества (до 2030 года) предусматривается качественное совершенствование механизмов создания и развития совместных (объединенных) систем военного назначения. В частности, планируется обеспечивать развитие объединенной системы противовоздушной обороны, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки, единой системы радиолокационного опознавания, единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил. Интеграционные процессы в военной области развиваются на всех основных направлениях – от планирования до ведения конкретных боевых операций во время учений, совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, комплексных тренировок, учебно-методических сборов.

— Какие проблемы есть с миграционными процессами в рамках СНГ? Какую помощь оказывает Россия в этом вопросе?

— Формирование согласованной миграционной политики в Содружестве Независимых Государств происходит с учетом общемировых тенденций и является одним из приоритетных направлений сотрудничества. Сегодня согласованная миграционная политика в СНГ стала важным фактором активного развития сотрудничества между нашими странами. В организации разработана и актуализируется правовая база, принят ряд актов, регулирующих миграционные процессы и регламентирующих вопросы сотрудничества государств по всему спектру социально-трудовых отношений.

Координацию деятельности миграционных органов стран Содружества осуществляют профильные отраслевые структуры: совет руководителей миграционных органов и совместная комиссия государств-участников соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. Благодаря их системной работе миграционная ситуация на пространстве Содружества остается контролируемой и управляемой, несмотря на регулярно появляющиеся новые вызовы и угрозы.

Что касается роли России в этом вопросе, прежде всего следует отметить, что Российская Федерация традиционно является в СНГ центром притяжения наибольшего количества трудовых мигрантов. Кроме того, созданы и действуют двусторонние рабочие группы России с большинством стран СНГ по миграционной проблематике. С учетом этого, по решению членов вышеназванных совета и совместной комиссии, председательство в этих органах осуществляется российской стороной.

В нынешней сложной геополитической обстановке для сохранения привлекательности въездной трудовой миграции не в ущерб собственной национальной безопасности в России реализуется ряд законодательных инициатив, совершенствуется правоприменительная практика. Так, в октябре 2025 года была утверждена новая концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы, ключевыми направлениями которой являются противодействие незаконной миграции и организованный набор трудящихся-мигрантов. Кроме того, проводится эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию иностранных граждан (за исключением граждан Республики Беларусь, пользующихся идентичными с россиянами правами). В его рамках предусмотрены новые механизмы биометрической идентификации личности, цифровизация процессов миграционного учета и работы иностранцев по патентам. Усовершенствован порядок пересечения совместной границы государств-участников Договора о создании Союзного государства Беларуси и России гражданами государств СНГ. Принимаемые Российской Федерацией эти и другие нововведения широко освещаются в информационных ресурсах, о них по официальным каналам своевременно информируются заинтересованные страны.

Новые внутригосударственные подходы к регулированию миграционных процессов постоянно изучаются и анализируются советом и совместной комиссией СНГ, в результате чего вырабатываются взаимоприемлемые предложения как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях. В частности, можно назвать принятие в 2024 году новой Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции государств СНГ. Продолжается работа над проектом комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств-участников СНГ.

В настоящее время на завершающей стадии находится согласование новой редакции концепции общего миграционного пространства государств-участников СНГ. Запланированное на 2026 год принятие концепции будет способствовать формированию единых подходов для упорядочения легальной миграции. Главное, что в ней найдет отражение единое понимание регулирования миграционных процессов в Содружестве. Это поможет развивать легальную миграцию и эффективнее бороться с ее незаконной составляющей.

— Страны Содружества имеют неравный уровень обеспечения энергоресурсами. Планируется ли принятие каких-либо мер содействия обеспечению энергетической стабильности?

— Свой ответ на этот вопрос я хотел бы начать с утверждения, что энергетику государств-участников СНГ отличает ряд уникальных преимуществ. Со времен СССР нам досталась надежная разветвленная энергетическая инфраструктура, совместный промышленный, научный и кадровый потенциал. В рамках СНГ взаимодействие в сфере энергетики осуществляется весьма плодотворно. За прошедшие десятилетия проведена широкая модернизация действующих мощностей и введены в строй новые. Сегодня можно говорить, что на пространстве СНГ существует общий электроэнергетический рынок. Благодаря этому энергетика организации ежегодно демонстрирует устойчивый рост. В частности, рост производства электроэнергии в странах Содружества в 2024 году составил в среднем более 4%.

В настоящее время одной из концептуальных задач в сфере энергетики является обеспечение параллельной работы энергосистем государств, позволяющей осуществлять взаимопоставки и транзит электроэнергии на пространстве Содружества. Кстати говоря, в 2024 году к параллельной работе присоединилась энергосистема Республики Таджикистан, что положительно отразилось на надежности энергоснабжения и повышении энергетической безопасности региона в целом.

Считаю важным отдельно отметить вклад атомных технологий в развитие экономики государств СНГ. Как известно, на пространстве СНГ атомные станции работают или строятся в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Украине. Не так давно в Москве прошел Глобальный атомный форум. Нисколько не сомневаюсь, что его результаты, прозвучавшие на нем выступления и конкретные предложения, особенно планы по строительству в Томской области первой в мире ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом – прямое подтверждение тому, что вопрос о разных уровнях обеспечения энергоресурсами для стран СНГ не является первоочередным. А вот в части энергетической стабильности государства-участники СНГ исходят из того, что обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов их государственной политики и основным направлением сотрудничества в данной сфере. В целях комплексного решения данного вопроса в октябре 2025 года принята Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, инициированная российской стороной.

В целях формирования дополнительных механизмов развития отрасли и эффективного реагирования на вызовы, затрагивающие топливно-энергетический комплекс и требующие координации усилий, Электроэнергетическим советом СНГ разрабатывается проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса государств-участников СНГ на период до 2050 года.

— В 2026 году пройдут выборы в Государственную думу России, впервые в них участвуют новые регионы, состоятся парламентские выборы в Армении, президентские выборы в Приднестровье. Планирует ли СНГ отправлять наблюдателей на выборы, и как вы оцениваете работу миссий наблюдателей организации?

— Международное наблюдение за выборами и референдумами на пространстве Содружества было организовано почти 25 лет назад. На сегодняшний день в странах СНГ было проведено 132 миссии наблюдения, в деятельности которых приняли участие более 23,5 тысячи человек. Только в 2024-2025 годах мы провели девять наблюдательных миссий в государствах организации. Эти цифры свидетельствуют о том, что процесс мониторинга подготовки и проведения выборов стал одним из наиболее востребованных элементов сотрудничества государств СНГ.

Для обеспечения деятельности миссии наблюдателей от СНГ создан прочный международно-правовой фундамент. В своей работе она руководствуется Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ, принятой 7 октября 2002 года. Мы также опираемся на принятую парламентариями Содружества декларацию "О принципах международного наблюдения за выборами и референдумами в государствах СНГ" от 25 ноября 2008 года. Кроме того, в 2022 году были приняты рекомендации для международных наблюдателей от Содружества. Наличие указанной юридической базы выгодно отличает нас от миссий наблюдения, сформированных на Западе. Благодаря этому сегодня можно с уверенностью сказать, что миссия наблюдателей от СНГ приобрела международное признание.

В последние годы в мониторинге выборов и референдумов на пространстве организации, помимо миссий наблюдателей от Содружества Независимых Государств и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), стали активно участвовать такие международные организации, как Шанхайская организация сотрудничества, Организация исламского сотрудничества, Организация тюркских государств. Мы ввели в практику нашей миссии регулярные рабочие контакты с руководством наблюдательных миссий этих организаций и с удовлетворением отмечаем схожесть подходов в отношении мониторинга выборов.

Как вы правильно отметили, наступивший год будет богат на электоральные события. Официально к формированию миссии наблюдателей мы приступаем после получения приглашения от государства, проводящего выборы или референдум. Но подготовительная работа ведется постоянно. Сотрудники исполнительного комитета изучают и анализируют изменения законодательства, деятельность центральных избирательных комиссий, в целом общественно-политическую ситуацию в стране, в которой должна быть проведена электоральная кампания. Поэтому мы готовы к направлению наших наблюдателей на все выборы, проводимые в государствах-участниках СНГ, и ожидаем от этих стран соответствующих приглашений.

— Две тысячи двадцать пятый год прошел под знаком большого юбилея – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как бы вы могли оценить итоги года? Удается ли нам сохранять историческую память наших народов?

— Да, я уже говорил, что 2025 год прошел в странах СНГ под знаком юбилея Великой Победы. Наши главы государств объявили его Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Мы, а я имею в виду все государства и все исполнительные и отраслевые органы Содружества, полностью реализовали соответствующий план мероприятий, который включал в себя комплекс организационных, научных, информационно-просветительских и других проектов, направленных на сохранение исторической правды о войне, разоблачение попыток фальсификации ее событий и итогов, противодействие фашизму и неонацизму, а также воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.

Всех мероприятий плана не перечислить. Остановлюсь лишь на некоторых из них. Так, в мае во всех образовательных учреждениях прошли уроки мужества. В помощь педагогам были разработаны методические рекомендации по проведению этих уроков и других мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы. В целях сохранения исторической правды, объективной информации о Великой Отечественной войне, а также подвига народов стран СНГ был издан коллективный труд историков постсоветского пространства "Народы Советского Союза и Великая Победа. 1941-1945". Фундаментальная монография подготовлена под эгидой международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств СНГ. В период с 21 июня по 5 июля реализован патриотический культурно-образовательный проект "Поезд Памяти". Инициаторами данного проекта были Республика Беларусь и Российская Федерация. Целью акции стало объединение молодежи стран СНГ, формирование уважительного отношения к исторической памяти братских народов, знакомство с историей и местами боевой славы, культурой и традициями соседних государств. В ходе двухнедельного путешествия школьники из восьми стран Содружества посетили 15 городов Беларуси и России.

Отрадно, что молодежь активно участвовала в многоплановых мероприятиях, посвященных юбилею Победы. Наведен надлежащий порядок на территориях воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков в честь погибших в борьбе с нацизмом. Молодые люди были активными участниками и волонтерами в поисковых отрядах и реставрационных работах.

По инициативе совета командующих пограничными войсками государств-участников СНГ 2 февраля от стен Брестской крепости и из Мурманска стартовала эстафета Победы вдоль внешних границ государств-участников организации. Эстафета прошла по территориям девяти стран Содружества и финишировала 28 мая в Москве у Могилы Неизвестного солдата. За 144 дня преодолен маршрут протяженностью свыше 65 тысяч километров. Считаю необходимым сказать о решении Совета глав государств СНГ о почетном звании "Город трудовой славы. 1941-1945 гг. ". В текущем году это высокое звание присвоено 19 городам Содружества Независимых Государств.

Думаю, нет необходимости далее перечислять мероприятия, которые планировались к проведению в ознаменование нашей Великой Победы. Скажу лишь, что все они знаковые и к настоящему времени успешно завершены.

Хочу отметить, что праздник Великой Победы является важнейшей частью общей истории народов бывшего Советского Союза, ныне государств СНГ, объединенных стремлением сохранить историческую память о Великой Отечественной войне и передать ее следующим поколениям. Очевидно, что наша общая Великая Победа – это одна из важнейших скреп, которая объединяет народы стран Содружества и дает мощный импульс для дальнейшего движения вперед по всем направлениям интеграционного взаимодействия. Это дает все основания ответить утвердительно на ваш вопрос: удается ли нам сохранять историческую память наших народов?

— В 2023 году главами государств был подписан договор об учреждении международной организации по русскому языку. Как идет ее работа?

— Вы, видимо, знаете, что в соответствии со статьей 35 устава Содружества Независимых Государств рабочим языком в СНГ является русский язык. Что касается новой международной организации, в соответствии с учредительными документами структуры СНГ не являются исполнителями в данном проекте. До момента формирования секретариата Международной организации по русскому языку его функции выполняет министерство иностранных дел России.

В настоящее время представители стран, которые стали учредителями организации, а это Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, занимаются решением организационных и технических вопросов. Данный этап работы предшествует проведению первой министерской конференции. Сама же министерская конференция, в состав которой войдут руководители профильных министерств и ведомств государств, станет высшим органом организации. Постоянно действующим рабочим органом станет секретариат во главе с генеральным секретарем. Штаб-квартира Международной организации по русскому языку будет размещена в городе Сочи.

Ожидаем, что начало функционирования организации станет еще одним объединяющим вектором сотрудничества на пространстве Содружества во благо повышения статуса русского языка, а также укрепления дружбы и взаимопонимания между народами наших стран.

— Две страны практически не участвуют в работе структур СНГ –Молдавия и Украина. Как строится взаимодействие с ними?

— Республика Молдова и Украина действительно на текущий момент свели к минимуму свое участие в деятельности органов Содружества. Однако обращений о выходе из СНГ с их стороны не поступало, таким образом юридически и фактически они остаются в составе организации.

Следует отметить, что СНГ – это не только система рабочих структур, но и совокупность правовых институтов – межгосударственных договоров и соглашений (а их свыше 550), предусматривающих взаимные права и обязанности их участников. Не выходя из большинства таких документов, молдавская и украинская стороны признают свои обязательства по ним. Более того, международно-правовая база Содружества продолжает играть важную роль в отношениях Молдовы и Украины с большинством государств-участников СНГ, особенно в центральноазиатском и южнокавказском регионах. Содружество Независимых Государств, как и ранее, остается открытым для полноценного участия Украины и Молдовы в совместной работе.

— Планируется ли расширение СНГ? Есть ли заявки от других стран с просьбой принять их в Содружество?