Японские СМИ отметили реакцию Лаврова на пересмотр безъядерного статуса

ТОКИО, 20 янв - РИА Новости. Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в Японии идут разговоры о пересмотре безъядерного статуса страны, японское агентство Киодо передало как особо важную информацию с пометкой "молния".
"На пресс-конференции 20 числа министр иностранных дел Сергей Лавров проявил озабоченность тем, что в Японии набирает обороты дискуссия об изменении конституции, которая бы пересмотрела безъядерный статус", - пишет Киодо.
Киодо 18 декабря 2025 года передавало, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием. Отмечалось, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего. Подобная позиция уже вызвала критику не только со стороны оппозиции, но и внутри правящей партии, так как существенно расходится с официальной линией Токио.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО
19 декабря 2025, 06:36