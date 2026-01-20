Рейтинг@Mail.ru
Японские СМИ отметили реакцию Лаврова на пересмотр безъядерного статуса - РИА Новости, 20.01.2026
18:54 20.01.2026
Японские СМИ отметили реакцию Лаврова на пересмотр безъядерного статуса
Японские СМИ отметили реакцию Лаврова на пересмотр безъядерного статуса - РИА Новости, 20.01.2026
Японские СМИ отметили реакцию Лаврова на пересмотр безъядерного статуса
Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в Японии идут разговоры о пересмотре безъядерного статуса страны, японское агентство Киодо... РИА Новости, 20.01.2026
в мире, япония, россия, токио, сергей лавров, санаэ такаити, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Япония, Россия, Токио, Сергей Лавров, Санаэ Такаити, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Японские СМИ отметили реакцию Лаврова на пересмотр безъядерного статуса

Киодо сочло реакцию Лаврова на разговоры о безъядерном статусе Японии важной

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Архивное фото
ТОКИО, 20 янв - РИА Новости. Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в Японии идут разговоры о пересмотре безъядерного статуса страны, японское агентство Киодо передало как особо важную информацию с пометкой "молния".
На фоне ухудшения отношений РФ и Японии Киодо не так часто помечет как особо важные заявления российских властей. А в отношении Лаврова в Японии введены санкции.
"На пресс-конференции 20 числа министр иностранных дел Сергей Лавров проявил озабоченность тем, что в Японии набирает обороты дискуссия об изменении конституции, которая бы пересмотрела безъядерный статус", - пишет Киодо.
Киодо 18 декабря 2025 года передавало, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием. Отмечалось, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего. Подобная позиция уже вызвала критику не только со стороны оппозиции, но и внутри правящей партии, так как существенно расходится с официальной линией Токио.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО
19 декабря 2025, 06:36
 
