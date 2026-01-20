Лавров подвел итоги работы российской дипломатии в 2025 году

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел во вторник традиционную пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. В ходе мероприятия он пообщался с российскими и иностранными журналистами и ответил на ряд волнующих общественность вопросов. Главное из его заявлений - в материале РИА Новости.

Одной из главных тем ожидаемо стал украинский конфликт. Со стороны Москвы никогда не было недостатка доброй воли для решения украинского кризиса, но Запад пытался сорвать все договоренности, отметил Лавров . Евросоюз пытается убедить президента США Дональда Трампа поменять позицию по Украине . Более того, судя по заявлениям европейских политиков, они всерьез готовятся к войне против России и не скрывают этого, указал он.

Лавров заявил, что не видит заинтересованности у британских, французских политиков и чиновников Брюсселя в разрешении украинского кризиса. Разрабатываемые в Европе гарантии безопасности для Украины, по сути, предусмотрены только для нынешнего киевского режима, добавил Лавров. Владимир Зеленский и Европа истерично пытаются навязать США идею о перемирии на Украине, что понятно, поскольку Украина и на фронте, и в политическом плане находится сейчас в очень плохой ситуации, подчеркнул глава российского МИД. Однако Россия не позволит снова перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и наброситься на Россию, отметил Лавров.

США – единственная западная страна, где осознают необходимость обратиться к первопричинам украинского конфликта, указал глава российского внешнеполитического ведомства. При этом министр отметил, что Россия видит непоследовательность действий нынешней американкой администрации в вопросах международной безопасности и отношения к международному праву. Так, он назвал атаку США на Венесуэлу грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых.

Говоря о двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, Лавров указал, что обещание США об освобождении двух россиян с захваченного танкера Marinera пока не выполнено, в России надеются, что американские коллеги выполнят свое обещание. Глава МИД РФ также подчеркнул необходимость восстановления прямого авиасообщения между Россией и США, а также указал, что Москва будет добиваться начала диалога с Вашингтоном о возвращении дипсобственности.

Говоря о вопрос стратегической стабильности, Лавров отметил, что США посылают публичные сигналы России о том, что необходимо начинать переговоры на эту тему совместно с Китаем , но каких-либо контактов на экспертном уровне между Москвой и Вашингтоном не было.

Обсуждая отношения с Европой, Лавров отметил, что Москва никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится: "Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России". Лавров также посоветовал тем, кто хочет серьезно говорить с Россией, не делать громкие публичные заявления, а просто позвонить.

Лавров также затронул тему ОБСЕ . По его словам, организация "упала" так низко, что возможность ее "реанимировать" находится под вопросом. При этом Россия продолжит поддерживать контакты со "здоровыми" силами в странах Запада и удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила саму себя, сказал он. Организация "дышит на ладан", отметил Лавров. НАТО и Евросоюз же находятся в глубочайшем кризисе, подчеркнул Лавров.

Еще одной животрепещущей темой пресс-конференции стала Гренландия . Министр заявил, что Россия наблюдает за развитием серьезной геополитической ситуации вокруг датской автономии, но не имеет отношения к этому вопросу. В США прекрасно знают, что у России и Китая нет планов по захвату Гренландии, в этом нет сомнений, подчеркнул он. Лавров также отметил, что не видит условий, которые позволили бы думать, что Гренландия и Исландия захотят заключить договор о взаимопомощи с Россией из-за давления США. Раньше трудно было представить, что дискуссии вокруг Гренландии приведут к вопросу о сохранении единства НАТО, отметил глава МИД России.

Министр указал, что дискуссии вокруг Гренландии — это последствия колониальной эпохи, отметив, что остров не является естественной частью Дании . Министр также провёл параллель между Крымом и Гренландией, указав, что Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для США.

Министр также затронул инициативу Трампа по созданию "Совета мира" по Газе. Россия получила от США конкретные предложения, в том числе проект устава "Совета мира" по Газе, сообщил Лавров. Россия планирует контакты с США, чтобы прояснить детали предложения Вашингтона, добавил он.