https://ria.ru/20260120/lavrov-2069045280.html
Лавров назвал Европу источником всех главных бед человечества
Лавров назвал Европу источником всех главных бед человечества - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров назвал Европу источником всех главных бед человечества
Европа является источником всех главных бед человечества и никак не может изменить этот менталитет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:41:00+03:00
2026-01-20T14:41:00+03:00
2026-01-20T14:42:00+03:00
в мире
европа
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069012791_0:33:3156:1808_1920x0_80_0_0_ac377f9c94d8273d9692bee66150f622.jpg
https://ria.ru/20250908/lavrov-2040377634.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069012791_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_70b1f1d5fec4b61cf713f554c7bbdee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, сергей лавров
В мире, Европа, Россия, Сергей Лавров
Лавров назвал Европу источником всех главных бед человечества
Лавров заявил, что Европа является источником всех главных бед человечества