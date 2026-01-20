Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал Европу источником всех главных бед человечества - РИА Новости, 20.01.2026
14:41 20.01.2026 (обновлено: 14:42 20.01.2026)
Лавров назвал Европу источником всех главных бед человечества
Европа является источником всех главных бед человечества и никак не может изменить этот менталитет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
в мире
европа
россия
сергей лавров
в мире, европа, россия, сергей лавров
В мире, Европа, Россия, Сергей Лавров
Лавров назвал Европу источником всех главных бед человечества

Лавров заявил, что Европа является источником всех главных бед человечества

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Европа является источником всех главных бед человечества и никак не может изменить этот менталитет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"К огромному сожалению, Европа, которая, в общем-то, является источником всех главных бед человечества, начиная с рабовладения, колониализма, развязывания двух мировых войн с колоссальным количеством жертв", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
По его словам, европейские страны не могут каким-либо образом изменить этот менталитет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих"
8 сентября 2025, 11:05
 
