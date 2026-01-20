https://ria.ru/20260120/lavrov-2069044609.html
Лавров на пресс-конференции поправил итальянскую журналистку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции поправил итальянскую журналистку Катерину Долио, обратившуюся к нему только по фамилии. РИА Новости, 20.01.2026
россия
сергей лавров
мария захарова
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия
Новости
ru-RU
россия, сергей лавров, мария захарова, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
