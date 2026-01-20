Лавров заявил о позитивном развитии культурного сотрудничества с Японией

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Культурно-гуманитарное сотрудничество с Японией развивается весьма позитивно, в Японии не пытаются "отменить" русскую культуру, несмотря на имеющиеся противоречия в геополитических вопросах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.