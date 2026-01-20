Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о позитивном развитии культурного сотрудничества с Японией - РИА Новости, 20.01.2026
14:18 20.01.2026
Лавров заявил о позитивном развитии культурного сотрудничества с Японией
япония, италия, россия, сергей лавров, в мире, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Япония, Италия, Россия, Сергей Лавров, В мире, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров заявил о позитивном развитии культурного сотрудничества с Японией

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Культурно-гуманитарное сотрудничество с Японией развивается весьма позитивно, в Японии не пытаются "отменить" русскую культуру, несмотря на имеющиеся противоречия в геополитических вопросах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Отмечу, кстати, возвращаясь к вопросу нашего коллеги из Италии, что культурно-гуманитарное сотрудничество с Японией, несмотря на глубочайшие противоречия в, так сказать, геополитических вопросах, культурно-гуманитарное сотрудничество развивается весьма и весьма позитивно, и никаких попыток отменить нашу культуру, наше искусство, отменить наших исполнителей в Японии, в отличие от Италии той же, не наблюдается", - заявил министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Российские представители продолжают организовывать культурные мероприятия в Японии, и никто им не "чинит препон". Как отметил министр, в этому году в Токио состоится двадцатый юбилейный фестиваль российской культуры.
"Мы, со своей стороны, никогда не препятствовали и не будем препятствовать реализации японской стороной своих культурных инициатив в России", - подчеркнул Лавров.
