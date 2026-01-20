Рейтинг@Mail.ru
В Европе слышен голос здоровых сил, заявил Лавров
14:13 20.01.2026
В Европе слышен голос здоровых сил, заявил Лавров
В Европе слышен голос здоровых сил, заявил Лавров
2026
1920
1920
true
В Европе слышен голос здоровых сил, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Здоровые силы", которые заботятся о своих национальных интересах, а не имперских амбициях, проснулись в Европе, и их голос уже слышен, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Но здоровые силы в Европе все-таки проснулись, их голос уже слышен. И не только в Венгрии, в Словакии, в Чехии, но и в той же Германии, в той же Франции. Есть силы, которые прежде всего заботятся о своих национальных интересах, а не об имперских амбициях, которые давным-давно были обрушены и никогда больше не вернутся", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
